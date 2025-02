Lecce calcio: lotta per la salvezza 2024/25

Questa seconda parte di campionato di Serie A sarà una vera e propria battaglia per tutte le posizioni della classifica, dalla lotta scudetto a quelle per la Champions League, Europa League e Conference League sino all’agognata lotta per la salvezza che vede almeno otto squadre, anche nove o dieci, invischiate con il concreto rischio di retrocessione, tra queste c’è il Lecce di Marco Giampaolo.

Lotta salvezza avvincente

Come detto, nell’introduzione, ci sono almeno otto squadre in lotta per l’obiettivo salvezza, per via di una classifica ristretta e omogenea, che raggruppa tutte, o quasi, le squadre della parte destra della classifica, a pochi punti l’una dall’altra, per una distanza massima di tre punti. Il Lecce è a quota 24 punti, assieme al Cagliari, a quattro punti dal terz’ultimo posto valevole per la retrocessione, occupato momentaneamente dal Parma. Si potrebbe, teoricamente e non matematicamente, già escludere il Monza fanalino di coda a quota tredici punti, per gli otto punti di distacco dal quart’ultimo posto che vede appollaiato l’Empoli a 21 punti, e reduce da quattro sconfitte consecutive di cui due contro Genoa e Verona, dirette concorrenti per la salvezza.

Lo stesso discorso varrebbe per il Venezia di Eusebio Di Francesco a 16 punti con solo tre di vantaggio dall’ultimo posto del Monza. Anche la squadra della laguna non sta passando un gran periodo poiché viene da una serie di risultati altalenanti tra sconfitte e pareggi, soprattutto le X, avvenuti contro dirette avversarie come Verona, Parma ed Empoli tutti e tre con lo stesso punteggio di 1 a 1. Possiamo estendere questa spirale sino alla posizione del Torino, undicesimo a quota 28 punti.

Lecce trasformato

In questa appassionante lotta per la salvezza il Lecce è a quattro punti di distanza, in coabitazione con il Cagliari, dal terz’ultimo Parma. Una posizione tranquilla, non eccessivamente, ma che permette di guardare alle successive sfide, soprattutto la prossima in casa del Monza ultimo, con relativo ottimismo, grazie al mister Marco Giampaolo che dal suo arrivo ha completamente trasformato la squadra rivitalizzandola.

«Il Lecce è una squadra» dichiarava nel post-partita con il Bologna l’allenatore nato a Bellinzona. L’ottima prestazione contro i felsinei ha dato continuità ai risultati, con una squadra ben messa in campo e con una chiara idea di gioco.

Numeri e statistiche con Giampaolo

Un cambio di rotta deciso per la squadra salentina, da quando sulla panchina siede il tecnico abruzzese, che ha dato linfa vitale non solo ai calciatori, ma anche ai bookmakers vedendo ad esempio le quote salvezza della compagine giallorossa nel palinsesto delle scommesse sportive di Betway. Con il precedente allenatore Luca Gotti i salentini, oltre ad essere terzultimi con soli nove punti, avevano il peggior attacco, cinque reti in dodici partite, della Serie A con una difesa abbastanza traballante. Adesso analizzando le statistiche il Lecce rimane sempre la peggior fase offensiva del campionato, ma con Giampaolo si sono segnati tredici gol in dodici partite. Un netto miglioramento.

Nella fase di non possesso della palla i dati non sono cambiati così tanto, ventuno gol subiti con Gotti in panchina, uno in più con Giampaolo. Pesano certamente, sul bilancio del tecnico ex Torino e Sampdoria, le goleate subite con Inter e Cagliari. Ma se contro i nerazzurri di Simone Inzaghi il risultato e il passivo ci può assolutamente stare, contro la squadra sarda, una diretta avversaria per la lotta salvezza, ha certamente influenzato l’espulsione dell’attaccante Ante Rebic al minuto 73, e infatti il 3 a 1 ed il 4 a 1 degli isolani avvengono pochi minuti dopo il cartellino rosso.

Non solo gol subiti e fatti e una evidente idea di gioco, ma soprattutto punti e risultati, grazie a due vittorie e sei punti in più rispetto alla precedente gestione tecnica. Un altro fattore determinante è sicuramente il Via del Mare. Infatti, gran parte dell’obiettivo salvezza passa per lo stadio di casa con 14 dei 24 punti in classifica conquistati tra le mura amiche e davanti il proprio pubblico, ma con le vittorie fuori casa di inizio e fine gennaio, 1-3 con l’Empoli e 1-3 con il Parma, con due dirette concorrenti hanno migliorato decisamente anche i risultati in trasferta.

Un impatto determinante quello di Marco Giampaolo con il Lecce, certamente la strada è ancora lunga e piena di ostacoli, con tante squadre coinvolte, ma i numeri e i risultati parlano chiaro. Quasi una condanna alla retrocessione, con il terzultimo posto dell’undici novembre e uno attacco atrofizzato, ma adesso ci sono concrete speranze di centrare nuovamente la permanenza in Serie A.