Nasce il Lecce club in Parlamento. Domani Sticchi Damiani alla Camera

Il Lecce in serie A è un patrimonio di assoluta importanza non solo per il Salento ecco perché anche il Parlamento italiano ne prende atto con la costituzione di un Lecce club, per così dire di livello nazionale.

Domani, martedì 2 maggio, a partire dalle 16,00 nella sala stampa della Camera dei Deputati, verrà presentata la nascita del “Lecce Club Parlamento 1985“, con riferimento alla prima storica promozione in A ai tempi dell’allenatore Fascetti e della presidenza Iurlano.

All’iniziativa promossa dai parlamentari salentini On. Saverio Congedo (Fdi), On. Andrea Caroppo (FI), On. Salvatore Di Mattina (Lega), On. Leonardo Donno (M5S), Sen. Roberto Marti (Lega), On. Claudio Stefanazzi (PD), Sen. Antonio Trevisi (M5S), parteciperà il Presidente del Lecce Calcio Saverio Sticchi Damiani.

L’accesso per i giornalisti accreditati avverrà dall’ingresso di via della Missione 4.