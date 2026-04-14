Una scelta d’amore e di salute, a Lecce l’incontro su sterilizzazione e adozione consapevole degli animali

l benessere animale e la lotta al randagismo tornano al centro del dibattito cittadino a Lecce. Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 18:00 alle 20:00, la suggestiva cornice dell’Ex Conservatorio Sant’Anna ospiterà l’incontro pubblico dal titolo: “Una scelta d’amore e di salute: sterilizzazione e adozione consapevole”.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione di volontariato Dacci la Zampa OdV con il patrocinio del Comune di Lecce, è a ingresso libero e gratuito.

L’obiettivo principale dell’evento è sensibilizzare la cittadinanza su strumenti fondamentali per la tutela degli animali d’affezione e della salute pubblica come sterilizzazione, unico metodo efficace per il controllo delle nascite e la prevenzione di patologie e microchippatura, essenziale per l’identificazione e la sicurezza degli animali.

“Promuovere la sterilizzazione e l’adozione consapevole non è solo un gesto di responsabilità verso gli animali, ma un investimento concreto nel benessere collettivo,” afferma Tiziana Primiceri, presidente di Dacci la Zampa OdV. “Significa prevenire il randagismo e costruire comunità più attente e rispettose della vita.”

Durante il pomeriggio interverranno medici veterinari, esperti di comportamento animale e rappresentanti delle istituzioni locali. Il panel approfondirà temi tecnici e normativi, tra cui: diritti e doveri dei proprietari di animali; come accogliere un animale in famiglia in modo responsabile e importanza della collaborazione tra cittadini, volontariato e servizi pubblici.

Sarà inoltre previsto uno spazio per il dibattito, dove il pubblico potrà porre domande dirette agli esperti per sciogliere dubbi e curiosità.

L’associazione è una realtà consolidata sul territorio, nota in particolare per l’impegno nella tutela della colonia felina del Cimitero Monumentale di Lecce. Operando in stretta collaborazione con i servizi veterinari, l’organizzazione lavora quotidianamente per diffondere una cultura di convivenza armoniosa tra uomo e animale.

L’invito è esteso a tutti i cittadini, ai volontari e a chiunque desideri approfondire come la cura degli animali possa migliorare la qualità della vita dell’intera comunità.