Una squadra salentina conquista il titolo femminile regionale ai campionati di scacchi

Grande affluenza e partecipazione, quest’anno, alla Fase Finale Regionale del Campionato Italiano a squadre Femminile, organizzata dal circolo ASD La Salle Scacchi di Gallipoli durante le tre giornate del Campionato Italiano a squadre (raggruppamento locale per la serie C e la serie Promozione).

Fra le quattro squadre partecipanti, per un totale di diciannove giocatrici, emerge col titolo regionale una delle due squadre del circolo Lecce Scacchi ASD, la squadra Harmon, prima assoluta a punteggio pieno, seguita dalla squadra Regine Attive del circolo scacchistico Nojano di Noicattaro.

Completa il podio l’altra squadra del circolo Lecce Scacchi ASD, la Damengambit, seguita dalla squadra Salento Scacchi Queens del circolo La Salle.

Un bellissimo risultato per tutta la Puglia, con la partecipazione di ben quattro allieve della Scuola Regionale Pugliese del Comitato Regionale Pugliese a giocare sulle scacchiere (due all’interno della stessa squadra vincitrice, e il circolo Lecce Scacchi ASD ne schierava in totale ben quattro fra Cis serie C, serie Promozione e Femminile appunto), foriero di grandi speranze per il futuro – la maggior parte delle giocatrici era under 18 e, in particolare, parteciperà alla prossima fase provinciale dei campionati studenteschi – trofeo scacchi scuola – col circolo vincitore a Lecce.

La larga presenza femminile, registrata anche nelle squadre del CIS a tempo lungo, è indice e dimostrazione di un profondo rinnovamento all’interno del movimento scacchistico, non solo locale – a livello nazionale, quest’anno, si è registrato un boom di iscrizioni, nuovi tesserati e squadre in lotta.