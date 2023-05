Lecce come una foresta. A bordostrada spunta la savana

Erba alta e aiuole selvagge nella città di Lecce. Il verde non manca in questa stagione ma dà l’idea di trascuratezza e in qualche caso i cittadini ripuliscono di propria iniziativa

In alcuni casi è davvero impressionante l’altezza raggiunta dall’erba, talvolta mezzo metro o forse più.

L’immagine bucolica che ci consegna in questi giorni la città di Lecce non soddisfa le esigenze di decoro, soprattutto nel periodo di apertura della stagione turistica con migliaia di stranieri in giro per la città d’arte. E poi l’erba alta crea le condizioni ideali per tutti gli sporcaccioni che ne approfittano per disfarsi di spazzatura e materiale ingombrante che difficilmente si concilia con la logica della raccolta differenziata ma che si lega perfettamente con la logica della discarica libera e a cielo aperto, che in tanti casi Leccenews24 ha documentato in passato.

E poi specie nelle zone di periferia l’erba alta, che col caldo estivo in arrivo andrà ad ingiallire, sarà inevitabilmente complice degli incendi che puntualmente caratterizzano la stagione calda.

Insomma il problema non è da trascurare, perché il verde è bello e dà speranza ma va anche gestito con cura.