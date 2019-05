A Lecce le strade si fanno più pulite, “io non mi rifiuto” è l’iniziativa d’esempio per tutti

Si sa, l’unione fa la forza, soprattutto se si tratta di prendersi cura di qualcosa che appartiene a tutti noi. E la scorsa domenica 19 maggio è stato un esempio per tutti noi. “Io non mi rifiuto” è l’iniziativa a tutto vantaggio dell’ambiente e delle nostre città.

Grazie ai volontari dell’Associazione Equitare Salento, in collaborazione con Pollicini Verdi Agriludoterra e ai residenti dell’area Tempi Nuovi, via Baldassare, le strade saranno più pulite. Una iniziativa che ha voluto unire tutti sotto il motto di “Puliamo insieme le strade”.

E per cambiare il mondo, forse non troppo attento all’ambiente, si parte da basso, anche quando si tratta delle strade di periferia. Il lavoro da fare è ancora molto e certamente a farlo insieme di fa prima e si fa meglio.

Tutto ciò, certamente, non sarebbe stato possibile senza le associazioni in prima linea per la cura del territorio, ma soprattutto senza i residenti che si sono armati di sacchi e guanti e sono scesi in strada a pulire. Un passaparola tra grandi e piccini che porta un gradissimo messaggio di civiltà.