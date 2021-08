In Puglia parte il “turismo del vino”: via libera alle modifiche del ddl regionale

Una legge regionale sull’enoturismo che valorizzi le esperienze già consolidate sul territorio pugliese e che, nell’ottica della semplificazione e snellimento delle procedure di accreditamento, dia impulso e sostegno ad un settore volàno di crescita per il turismo e il settore del vino.

La Giunta regionale ha, difatti, condiviso e accolto le istanze del mondo dell’associazionismo impegnato nella promozione e tutela del vino pugliese apportando con un disegno di legge regionale, proposto già lo scorso Luglio, ulteriori e importanti modifiche sull’enoturismo, per sostenere e normare il comparto.

La Regione, dunque, grazie ad un lavoro di mediazione dell’assessore al ramo con le organizzazioni della filiera del vino pugliese e, in particolare con Il Movimento Turismo del Vino, che aveva sollevato la necessità di alcune correzioni al Ddl, ha inteso modificare una norma approvata in Consiglio regionale lo scorso luglio.

“Sono soddisfatto per un lavoro fortemente condiviso – commenta l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia – che ci ha consentito di avere oggi una legge snella e in linea con i bisogni e le istanze del mondo vitivinicolo che, diversificando le proprie attività, danno impulso al settore turistico. Tutto il sistema turistico del vino conviene sulle attività che saranno poste in campo e sul recepimento della legge nazionale”.

“Pugliawineworld”: al via il progetto vitivinicolo e digitale

A breve sarà disponibile anche ‘Pugliawineworld‘, piattaforma digitale per valorizzare e promuovere le eccellenze vinicole pugliesi in Italia e all’estero sfruttando la rete e gli strumenti del web. Dedicato alle aziende vitivinicole di tutta la Puglia, e al mondo dell’informazione, il progetto darà inizio ad un percorso che porterà entro il 2021 ad implementare i canali digitali di visibilità̀ e di vendita, oramai indispensabili per tutti gli operatori del settore agroalimentare.

Il progetto, sostenuto dall’Assessorato regionale Agricoltura, ha l’obiettivo di supportare e migliorare la visibilità di prodotti e produttori, attraverso una strategia basata sull’ottimizzazione dei motori di ricerca. Un risultato ambizioso al quale arrivare attraverso un processo di innovazione condiviso con le aziende, di qualunque dimensione, dando a buyers, importatori, gestori di piattaforme di distribuzione, opinion leader, chef, enogastronomi e appassionati di tutto ciò che è la Puglia.

Pugliawineworld è il primo passo di un’evoluzione digitale che a breve riguarderà anche tutti gli altri settori produttivi agroalimentari. Si inizia dal vino, settore trainante dell’economia e del brand Puglia, che andrà ad essere ancora di più potenziato.