Leila cerca casa. La storia di una cagnolina che spera di trovare una famiglia a cui donare il suo affetto

‘Leila va d’accordo con i suoi simili, con i gatti, con i bambini, è abituata a fare i bisogni fuori. E’ una cagnolina tranquilla e socievole con tutti…praticamente è perfetta per portare gioia nella vostra casa’.

Come si fa a non aiutare le attiviste di un’associazione animalista che hanno bussato alla porta di Leccenews24.it per chiedere aiuto? Come si fa a non occuparsi di questa cagnolina e a preoccuparsi per il suo immediato futuro? Già, perché purtroppo è proprio una questione di ore, dal momento che il suo padrone per motivi di lavoro è costretto a lasciare il Salento e a trasferirsi al Nord. Purtroppo non può portare con sé questa dolcissima compagna di vita che ne ha viste tante e altrettante ne ha passate.

Leila, insomma dopo le festività non avrà più una casa, dal momento che i parenti più vicini al suo padrone nemmeno possono prenderla in casa. Quattro anni fa la bestiola fu’abbandonata e finì sotto un’auto. Salvatore, di nome e di fatto, si prese subito cura di lei. La portò in clinica e la fece operare alla zampa. A casa di quel brutto episodio alla cagnolina è rimasta una lieve, lievissima zoppia. Nulla che le vieti, però, di correre, di saltare, di fare le feste a chi contraccambia il suo affetto. E’ stata microchippata, sterilizzata e vaccinata.

Le manca adesso soltanto una nuova famiglia che si prenda cura di lei. Salvatore prima di partire vuole essere sicuro che Leila finisca in una casa in cui sia veramente amata, dando gioia a qualche bambino o anche a qualche persona anziana che della compagnia di quell’essere a quattro zampe potrà solo beneficiarne.

La macchina della generosità si è messa subito in movimento ma a volte le catene di messaggi non bastano. Chiediamo a chiunque voglia regalarsi questa gioia di contattare il numero che abbiamo inserito nell’articolo per ogni richiesta di informazioni. E siamo certi che a breve la cagnolina potrà sentirsi nuovamente in famiglia!



info: 3934905594