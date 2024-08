LeosWatches.com, un nuovo faro dell’orologeria nel cuore del Salento

Nell’affascinante mondo dell’orologeria meccanica, dove precisione e arte si fondono per creare pezzi di straordinaria bellezza e ingegneria, una nuova realtà sta emergendo nella città di Lecce: LeosWatches.com è un portale online che rapidamente si sta delineando come un punto di riferimento per tutti gli appassionati e collezionisti di orologi nel Salento ed in tutta Italia.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità agli appassionati di tutti i polsi di poter accedere ad un segnatempo esclusivo senza dover spendere una fortuna, ma anche offrire ai collezionisti più esigenti esclusivi segnatempo in edizione limitata.

La Passione per l’Orologeria Meccanica

L’azienda nasce dalla passione per gli orologi meccanici e dall’esperienza nel settore dei suoi fondatori. Recentemente è stato aperto un Expo-Point in Via Di Pettorano 17 a Lecce , presso “Il tempio dell’orologeria”; questo non è solo un luogo dove trovare orologi meccanici di qualità, ma anche un centro dove coltivare e alimentare l’amore per questi intricati gioielli di ingegneria segnatempo. L’orologeria meccanica ha una storia affascinante, ricca di innovazioni tecniche e artistiche che hanno attraversato i secoli. LeosWatches.com si inserisce in questa tradizione, offrendo ai suoi clienti l’opportunità di possedere un pezzo di questa storia.

Un Punto di Riferimento per i Collezionisti

Gli appassionati troveranno un’ampia selezione di orologi meccanici di alta qualità, perfetti per arricchire qualsiasi collezione. L’azienda offre anche un’opportunità unica per i collezionisti: quella di rinnovare la propria collezione lasciando in permuta alcuni dei loro pezzi meccanici in cambio di nuovi modelli. Questo servizio consente ai clienti di mantenere le loro collezioni sempre fresche e aggiornate con i più recenti capolavori dell’orologeria.

La Cura dei “Tesori del Tempo”

Uno degli aspetti più affascinanti di LeosWatches.com è la sua dedizione alla conservazione dei “Tesori del Tempo”, incoraggiando i collezionisti a prendersi cura dei loro vecchi segnatempo meccanici, riconoscendo il valore storico e sentimentale che essi rappresentano. Il mastro orologiaio della boutique è a disposizione per revisionare e restaurare questi preziosi oggetti, assicurando che continuino a funzionare perfettamente per molti anni a venire. Questo servizio di revisione è fondamentale per preservare l’integrità e la funzionalità degli orologi meccanici, garantendo che possano essere tramandati alle future generazioni.

Cinturini Artigianali Personalizzati

Seguendo la più antica tradizione sartoriale italiana, per coloro che desiderano aggiungere un tocco artigianale al proprio stile, l’online store propone un servizio di totale personalizzazione dei cinturini. Realizzati in vera pelle, proveniente dai resti di lavorazione dell’industria automotive e della moda, questi cinturini possono essere personalizzati in ogni dettaglio. Attraverso il sito web, i visitatori potranno scegliere il tipo di pelle, il colore delle cuciture e della fibbia, creando così un cinturino unico e di alta qualità artigianale.

Azienda giovane attenta all’ Eco-Sostenibilità

La sostenibilità ecologica è un argomento che le aziende non dovrebbero trascurare, LeosWatches ne hafatto un suo cavallo di battaglia! L’uso di pellame derivante dai resti delle lavorazioni dell’industria automotive e della moda non solo garantisce l’alta qualità dei cinturini, ma rappresenta anche un impegno verso la sostenibilità. Questa scelta consapevole riduce gli sprechi e promuove un utilizzo più responsabile delle risorse. Gli artigiani di LeosWatches.com lavorano con dedizione e precisione per creare cinturini che non solo migliorano l’estetica degli orologi, ma rispettano anche l’ambiente.

La stessa scelta di eco-sostenibilità si rispecchia anche nell’impegno del recupero e revisione di modelli vintage di orologi meccanici; trasmettendo una doppia valenza: in primis puntando sugli orologi meccanici si ottiene una riduzione di rifiuti difficili da smaltire ed altamente inquinanti come pile e batterie, in secondo luogo incentivando l’acquisto di un prodotto vintage, si punta sulla filosofia del riutilizzo e potenzialmente su un utilizzo eterno grazie ai movimenti meccanici.

LeosWatches rappresenta una ventata di freschezza e innovazione nel panorama dell’orologeria salentina, unendo passione, professionalità e attenzione al dettaglio; è possibile trovare ulteriori informazioni sull’azienda direttamente sul loro sito web WWW.LEOSWATCHES.COM