Lidia Faggiano nuovo Presidente della sezione Fidapa di Lecce

Avvicendamento al vertice della sezione Fidapa di Lecce, che ha celebrato il passaggio di consegne tra Silvana Rosato, presidente per il biennio 2021/2023 e la neo presidente Lidia Faggiano che guiderà la sezione leccese per il biennio successivo. Presenti alla cerimonia le massime autorità territoriali Fidapa e le numerose socie provenienti anche dalle sezioni della provincia.

Il Direttivo

Affiancherà la Presidente il Direttivo composto dalla vicepresidente Assuntina Pezzuto, dalla tesoriera Angela Cagnazzo, dalla segretaria Lucia Rizzello e dalla Past Presidente Silvana Rosato.

Il Consiglio

Il Consiglio risulta composto da Rosanna Scelsi, Dolores Vincenti, Giovanna Scaramella, Anna Grazia Abbate, Maria Concetta Cataldo, Myriam De Pascalis e Maria Luisa Papa.

Fanno parte del collegio dei Revisori dei conti Anna Rita Carati, Luisa Mengoli ed Enza Mancarella.

L’ associazione Fidapa BPW Italy conta oltre 10mila socie in tutta Italia e 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Ha lo scopo di promuovere e valorizzare le competenze delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

“Entusiasmo e spirito di servizio alla base del mio impegno in Fidapa puntando al lavoro di squadra come risorsa per il raggiungimento degli obiettivi fondativi. Sempre dalla parte delle donne”, ha affermato il neo presidente.

Anche come consigliere comunale della città di Lecce mi sono fatta interprete dei loro bisogni, introducendo un emendamento al Regolamento che consente alle donne incinte la libera circolazione e il parcheggio in Ztl e l’istituzione di 60 parcheggi rosa in città”.