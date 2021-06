Gaggia celebra i 30 anni dell’iconica classic con una Limited Edition. A firmarla il designer leccese Pierpaolo Gaballo

È diventata una vera e propria icona del Made in Italy, conosciuta in tutto il mondo come l’eccellenza per la preparazione dell’espresso a casa come al bar. È Gaggia Classic della storica azienda lombarda Gaggia Milano che festeggia trent’anni con il lancio di una limited edition firmata dal noto designer e artista salentino di origini leccesi Pierpaolo Gaballo.

Il modello lanciato nel lontano 1991, che ha riscosso un meritato successo in tutto il mondo diventando il simbolo dell’autentico espresso italiano con “crema naturale”, è diventato il cosiddetto must have per tutti i gli amanti del caffè fatto in casa.

Gaggia Classic 30: il marchio firmato Gaballo

Pierpaolo Gaballo, il noto designer e artista salentino di origini leccesi che già nel 2018 aveva creato per l’azienda milanese un’illustrazione celebrativa per gli 80 anni di un altro brevetto, è stato chiamato nuovamente per curare l’immagine creativa della limited edition di tremila pezzi, interamente prodotta in Italia, e realizzata per il trentennale della macchinetta Gaggia Classic.

Il confronto e il dialogo tra le due parti ha portato come soluzione la figura dell’acrobata, diventata l’elemento distintivo del progetto, e che veste armonicamente la carrozzeria della macchina del caffè, con la confezione caratterizzata da una coloratissima illustrazione originale omaggio per tutti coloro che acquistano Gaggia Classic 30.

Gaballo, dopo un’accurata riflessione sui valori da esprimere con il suo intervento artistico, ha proposto l’acrobata come metafora dell’home barista poiché entrambi trovano nella destrezza, nella pratica e nell’equilibrio le ragioni del loro successo, rispettivamente sul palco, davanti al pubblico il primo, e nell’intimità della propria casa, il secondo

Un personaggio poetico, capace di esprimere bellezza ed estro e di conquistare il pubblico globale.

Pierpaolo Gaballo: l’esperienza salentina del talento leccese

Il lavoro dell’artista si è inserito in un progetto di comunicazione di ampio respiro, declinato sui social network aziendali, sul web e con una visibilità internazionale. Pierpaolo Gaballo non è nuovo a questo tipo di collaborazioni: altre realtà imprenditoriali e culturali lo hanno chiamato a collaborare per progetti speciali.

L’attività svolta per Gaggia, brand internazionale di macchine da caffè, rappresenta un altro traguardo raggiunto, una nuova conferma del suo talento, che si esprime attraverso una creatività senza categorie o codici stilistici univoci, orientata ad una costante sperimentazione, che si tratti di tecniche o di materiali.

Gaggia Classic 30 è l’ennesima opera d’arte che unisce la tradizione, l’alta qualità e il design Made in Italy alla libertà creativa dell’illustrazione contemporanea. Il suo lavoro per Gaggia Milano è visibile sui social dell’azienda e sul minisito dedicato a Gaggia Classic classic30.gaggia.com