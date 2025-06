Linfedema e lipedema, se ne parla nel congresso nazionale Italf nel Salento

“Focus su linfedema e lipedema, dalle origini agli sviluppi futuri” è il tema del IX Congresso Nazionale organizzato da Italian Lymphoedema Framework (costola dell’ILF – International Lymphoedema Framework -), da giovedì 19 a venerdì 21 giugno 2025 presso l’Hotel “Leone di Messapia” alle porte di Cavallino.

L’evento riunirà medici, pazienti e rappresentanti di associazioni, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sul linfedema, un disturbo del drenaggio linfatico che provoca un gonfiore intenso e doloroso, comunemente nelle braccia o nelle gambe e il lipedema, un disturbo dovuto alla distribuzione del grasso che si verifica quasi esclusivamente nelle donne. A tal proposito sono state presentate innovazioni diagnostiche-terapeutiche e dibattuti temi legali e assistenziali a sostegno dei pazienti.

Il congresso sarà presieduto da Manuela Sciuscio, fisiatra esperta in linfologia, Direttrice dell’Uoc di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase, coordinatrice nazionale della Sezione di studio tematica “EdemA” della Simfer (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione) che, insieme a. Sandro Michelini, presidente dell’Italf, condurrà i lavori congressuali: tavole rotonde, letture magistrali, sessioni dedicate che avranno come fil rouge gli aspetti etiopatogenetici, clinici, diagnostici e terapeutici dei Linfedemi e del Lipedema.

Le stesse tavole rotonde mireranno a presentare alcuni dei problemi che quotidianamente gli operatori sanitari debbono affrontare nella presa in carico del paziente cronico, problemi essi sia di natura clinica, sia meramente assistenziale, in alcuni casi con risposte a Faq di interesse comune con importante ed utile risvolto pratico. Di grande coinvolgimento anche la trattazione del Linfedema Primario, inserito con Decreto dal 2017 tra le Malattie Rare per cui si è resa necessaria un’organizzazione territoriale, ancora non completa in alcune realtà regionali, che possa rispondere a tutte le esigenze che la malattia stessa comporta. E ancora, nel corso delle giornate, verranno affrontati temi importanti relativi alla cura delle complicanze della malattia oncologica, molte delle quali, tra cui il Linfedema, assumono un carattere di cronicità, soprattutto alla luce della recente approvazione parlamentare della Legge sull’oblio oncologico che, pur essendosi rivelata di grande utilità per il paziente oncologico considerato guarito, tralascia, nella sostanza, l’aspetto della cura delle sequele permanenti che in alcuni casi affliggono cronicamente il malato stesso. La discussione di alcune tematiche medico-legali legate all’assistenza dei malati ed il confronto aperto e costruttivo con le associazioni dei pazienti (come auspicato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità) rendono il convegno ulteriormente ricco di spunti propositivi che contribuiscono a facilitare il lavoro ed il ruolo degli operatori sanitari con sicuro vantaggio per i pazienti, i care givers e gli interi nuclei familiari. Tutto questo nella consapevolezza che il paziente sia al centro del “progetto di cura e del prendersi cura” in accordo con il modello biopsicosociale promosso dall’Oms e adottato dall’ Icf (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute).

«Sono onorata e al contempo sento il carico della responsabilità che mi è stata affidata nell’organizzare, per la prima volta a Lecce, il congresso nazionale che stiamo per celebrare – dichiara Manuela Sciuscio . Per anni siamo stati abituati a definire “elefantiasi” un paio di gambe gonfie e a guardare ad un arto superiore voluminoso come esito di un intervento chirurgico demolitivo per tumore mammario senza pensareche le caratteristiche fisiopatologiche che sottendono l’una e l’altra manifestazione clinica potessero essere correlabili e per certi versi simili. Così, una patologia negletta fino a qualche decennio fa ed oggi invece finemente attenzionata, irrompe nel mondo scientifico e prende il nome di Linfedema. È una patologia ad eziopatogenesi primitiva legata a disfunzione o anomalie del sistema linfatico, ovvero ad eziopatogenesi secondaria legata a neoplasie, interventi chirurgici demolitivi su stazioni linfonodali, traumi o flebopatie; interessa la nostra popolazione dall’età pediatrica all’età senile con quadri clinici differenti, gradi di disabilità variabili e necessità assistenziali quanto mai diversificate. La disabilità conseguente a Linfedema è considerata una disabilità complessa e pertanto da gestire in setting assistenziali articolati, con professionisti formati e dedicati, con una presa in carico multidisciplinare e multidimensionale. Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse non solo nei confronti del sistema linfatico ma anche del tessuto adiposo, pertanto Linfedema e Lipedema sono al centro di numerosi dibattiti interprofessionali e sono oggetto di disquisizione a livello ministeriale».