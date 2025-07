Un fronte comune contro la contraffazione, Federaziende al Fianco della Prefettura di Lecce

Federaziende ha annunciato il suo pieno sostegno alla campagna di sensibilizzazione dei consumatori contro la contraffazione, un’iniziativa promossa dalla Prefettura di Lecce.

L’organizzazione sottolinea con forza come la contraffazione rappresenti un danno significativo per l’economia nazionale e un serio rischio per la salute dei cittadini.

La contraffazione: un costo miliardario per l’Italia e un rischio per la salute

Eleno Mazzotta, Segretario Generale di Federaziende, ha ribadito la posizione dell’associazione: “Produrre, commercializzare e acquistare prodotti contraffatti è un gesto che costa miliardi di euro al Pil italiano.” Questo sottolinea l’impatto economico devastante di un fenomeno che va ben oltre la semplice violazione di marchi, intaccando la capacità produttiva del Paese e la sua integrità economica.

La contraffazione, in particolare durante la stagione estiva e nelle aree a forte afflusso turistico come la provincia di Lecce, si manifesta in modo pervasivo. Oltre al danno economico, il fenomeno è strettamente legato a questioni di salute e sicurezza dei consumatori, poiché i prodotti contraffatti spesso non rispettano gli standard di qualità e sicurezza, esponendo chi li acquista a rischi imprevedibili.

Il Prefetto di Lecce Natalino Manno ha evidenziato come l’abusivismo commerciale e la contraffazione siano ambiti di interesse anche per le organizzazioni criminali, inclusa la mafia, rendendo la lotta a questi fenomeni una priorità non solo economica e sanitaria, ma anche di sicurezza pubblica.

Sinergie istituzionali e controlli mirati

Per contrastare efficacemente questi fenomeni, Federaziende ha accettato l’invito del Prefetto Manno a potenziare le sinergie interistituzionali.

L’obiettivo è eradicare queste pratiche, spesso alimentate da una clientela non pienamente consapevole dei pericoli connessi all’acquisto di merci contraffatte.

Federaziende ha informato i propri associati sull’incisività del piano di intervento condiviso in occasione di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 3 luglio presso la Prefettura di Lecce.

Questo piano prevede servizi interforze di controllo costanti e puntuali, che verranno attuati nei prossimi mesi con il coinvolgimento attivo delle Polizie Locali dei Comuni costieri, i quali registrano un notevole flusso turistico.

I controlli, concordati in appositi Tavoli tecnici coordinati dal Questore, saranno mirati alle aree più frequentate da turisti e residenti, come spiagge, lungomare, mercati e zone adiacenti ai flussi turistici. Saranno istituiti presidi fissi e pattugliamenti dinamici per garantire un’azione più efficace e tempestiva contro ogni forma di illegalità.

Campagna di sensibilizzazione e vademecum informativo

Parallelamente all’attività di controllo, sarà curata una capillare campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta a residenti e turisti. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare sui pericoli per la salute legati all’acquisto di prodotti non conformi e informare sulle sanzioni previste dalla legge anche per gli acquirenti finali. Tutto ciò con la finalità di garantire la legalità, tutelare i consumatori e salvaguardare l’economia locale.

Federaziende scende dunque in campo per promuovere attivamente il vademecum informativo realizzato dalla Prefettura di Lecce, con l’intento di diffonderne ampiamente i contenuti e sensibilizzare il pubblico su un tema di così grande importanza.

Simona De Lumé, Presidente di Federaziende, ha concluso ribadendo l’impegno dell’associazione: “Federaziende ha deciso per tutte queste ragioni di essere al fianco della Prefettura di Lecce nella lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione di marchi e prodotti.” Questo impegno congiunto mira a proteggere sia l’economia che la salute dei cittadini, promuovendo una cultura della legalità e del consumo consapevole.