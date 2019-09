‘Osce cautu, crai ientu’. Il Salento è uno stato d’animo nelle filastrocche di Miriam Perrone

Ritorna, come ogni domenica, l’atteso appuntamento con l’arte di Miriam Perrone. Con le sue filastrocche ispirate dall’amore per il Salento e intonate nella lingua che meglio lo racconta.

Un affresco sul tempo che passa eppure sembra resti immobile. Tutto intento a conservare i profumi antichi e le abitudini ancestrali.

I colori e le sfumature di un territorio che ha tutta l’aria di essere uno spigolo di paradiso.

LU SALENTU

Lu Salentu osce cautu, crai ientu.

Li cristiane sulla porta, la mattina ‘mprima itune

lu ientu a du sta’ ncrina.

Ci tice libecciu,

ci tice ponente,

ma alla fine sempre cautu si sente.

Basta chiedi a nu contadinu,

ca ti sape ‘ddire lu ientu chiù bbicinu,

e ci sentune ca ete turista,

ti frutti ni inchiune la cista…

La sira, in ogni via,

truei luci ed allegria,

tanta gente sittata qqua’ ffore,

ca ci passi ti salutane cu amore,

e pe quistu cceddri si ni bae ti quai

senza ci lassa, nu stuezzu ti core.

Nu ci pinsati do fiate ci ati turnare,

puru ca lu Salentu, pe mutu tiempu be buti spittare…

(traduzione)

IL MIO SALENTO

In Salento oggi caldo e domani vento.

Le anziane, la mattina presto sulla porta,

per capire che vento tiri,

una dal suo uscio dice:libeccio,

l’altra ponente,

ma alla fine in Salento sempre caldo si sente…

Ma basta chiedere ad un contadino il vento,

e ti saprà dire, quello più vicino;

se dall’accento capiscono che chi parla è un turista,

gli riempiono un cesto di frutti,

per fargli assaggiare la loro terra..

Le sere d’estate in ogni strada,

trovi luci ed allegria,

tante persone sedute fuori dalla loro porta,

a combattere l’afa estiva

e quando passi davanti ti salutano con amore,

infatti nessuno va via dal Salento,

senza lasciarci un pezzetto di cuore..

Non ci pensate troppo a ritornare, cari turisti,

anche se per molto tempo il Salento vi ha dovuto aspettare.

In copertina la Specchia dei Mori (ph. Ivan Giannone)