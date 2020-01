Nuova ludoteca nel cuore del rione San Pio: stamattina il taglio del nastro

Giochi, colori e un nuovo spazio inclusivo. Nel cuore del rione San Pio di Lecce è stata inaugurata stamattina la nuova ludoteca comunale del quartiere.Il nuovo spazio è stato aperto in via Sozy Carafa, con il raglio del nastro avvenuto alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, dell’assessore al Welfare Silvia Miglietta e dei rappresentati della cooperativa “P.G. Melanie Klein” Daniele Arena, membro del Cda della Cooperativa, e la responsabile della progettazione Gabriella Sperti.

Animatori e giochi per i più piccoli hanno allietato la ventosa apertura della ludoteca, nata in quello spazio di via Carafa negli anni abbandonato, recuperato, abbellito e adesso pensato per i più piccoli.

La ludoteca sarà gestita dalla cooperativa P.G. Melanie Klein attraverso personale specializzato e potrà accogliere un massimo giornaliero di 24 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Al suo interno sarà offerto un servizio ludico, ricreativo, educativo e sociale di interesse pubblico, dedicato alla crescita e formazione dei bambini in uno spirito collaborativo con le famiglie.

Grazie a questo spazio le famiglie del quartiere San Pio e di tutta la città potranno accedere a un utile supporto per la cura dei propri figli nelle ore pomeridiane e nei giorni di chiusura scolastica. Una attività che agevolerà la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Nella ludoteca è presente uno spazio organizzato su misura per i bambini, dotato di giochi e strumentazioni adeguate al divertimento e alla sicurezza dei bambini. Uno spazio pensato per promuovere la cultura del gioco, attraverso un’articolata proposta di attività che stimolano la creatività, per favorire la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell’autonomia dei bambini, per far incontrare bambini di diversa età e provenienza, educando alla convivenza in uno spirito di solidarietà e amicizia. Lo spazio è arricchito da un ampio cortile verde, attrezzato con giochi e giostrine utili nella bella stagione.