Ludoteca comunale di via Sozy Carafa in abbandono, il Mrs: ‘ La solita inaugurazione farsa’

Che fine ha fatto la ludoteca comunale di Via Sozy Carafa a Lecce? Se li chiede Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento. Eppure nel 2020 fu inaugurata con il giusto clamore mediatico dall’amministrazione comunale, vista la necessità civica di questi contenitori di cui si avverte grande bisogno soprattutto nel quartiere di San Pio. La location ristrutturata avrebbe dovuto accogliere un massimo (giornaliero) di 24 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Al suo interno si sarebbe dovuto effettuare un servizio ludico, ricreativo, educativo e sociale di interesse pubblico, dedicato alla crescita e formazione dei bambini in uno spirito collaborativo con le famiglie. La finalità era proprio quella di aiutare i nuclei familiari attraverso la conciliazione dei tempi vita-lavoro con la quotidianità, anche nelle ore pomeridiane e nei giorni di chiusura scolastica.

‘A distanza di quasi due anni – scrive Capoccia del Mrs in un comunicato – quella ludoteca presentata come l’innovazione per il rione di San Pio è solo una struttura vuota, sporca, gli arredi e i giochi sono spariti, lo spazio esterno è infestato da erbacce con i giochini destinati ai bambini abbandonati. Praticamente è una scatola vuota, usata come specchietto per le allodole: i commenti della gente che abbiamo incontrato sono stati abbastanza chiari, intrisi di delusione e rabbia. Ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una delle tante inaugurazioni farsa alle quali siamo, ormai, abituati’.