Tutti con il naso all’insù per la Luna di Sangue, l’eclissi che incanta e affascina

La luna di sangue, conosciuta anche come “eclissi lunare totale“, è uno dei fenomeni astronomici più suggestivi che il cielo ci regala. Questo spettacolo straordinario si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, oscurandola completamente e colorandola di un rosso intenso. Ma cos’è che rende questo evento così speciale? E perché è chiamato “luna di sangue”?

L’eclissi lunare totale si verifica quando la Luna entra completamente nell’ombra della Terra. Quando la luce del Sole viene bloccata, la Luna non è più illuminata direttamente, ma riflette la luce solare che passa attraverso l’atmosfera terrestre che agisce come un filtro. Le lunghezze d’onda più corte, come il blu e il verde, vengono disperse mentre quelle rosse si diffondono, colorando la luna di un colore rosso intenso…sanguigno. Questo effetto tanto speciale è simile a quello che avviene durante un tramonto o un’alba, quando il cielo assume tonalità rosse e arancioni.

In passato, la Luna di Sangue era vista come un presagio di eventi straordinari, a volte come segno di sventura o di imminenti catastrofi, altre di cambiamento, ma è stata sempre avvolta da un alone di superstizione, timore e mistero. Oggi, la scienza ha spiegato il fenomeno, e legandolo all’allineamento perfetto tra la Terra, la Luna e il Sole ha trasformato la paura in ammirazione. Proprio in questa perfezione risiede la sua magia, capace di evocare emozioni forti.

Osservare la Luna di Sangue

Sebbene le eclissi lunari totali si verifichino in media due o tre volte l’anno, non tutte sono visibili in ogni parte del mondo.

Il momento migliore per osservare una Luna di Sangue è durante il culmine dell’eclissi, quando la Luna è completamente immersa nell’ombra della Terra. A seconda della posizione, lo spettacolo può durare da pochi minuti a un’ora o più, con la Luna che assume un aspetto profondamente affascinante e quasi spettrale.

A differenza delle eclissi solari, che richiedono precauzioni speciali per la vista, la Luna di Sangue può essere osservata a occhio nudo, senza alcun pericolo. Per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile allontanarsi dalle luci della città e trovare un luogo con un cielo limpido e buio.

E allora tutti con gli occhi al cielo nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2025. L’eclissi inizierà intorno alle 4:57 del mattino del 14 marzo, ma il clou, con la Luna completamente immersa nell’ombra, sarà dalle 7:25 alle 8:32. In Italia sarà visibile solo in parte. E se vi state già chiedendo quando ci sarà la prossima eclissi lunare, segnatevi questa data: 7 settembre 2025. Anche in quell’occasione, la “Luna di Sangue” sarà protagonista.