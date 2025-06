Luoghi del Cuore Fai, Gallipoli conquista il secondo posto nella classifica nazionale

Gallipoli conquista il secondo posto nella classifica nazionale dei “Luoghi del Cuore” FAI 2024. Un risultato importante, che conferma il profondo legame tra la città e il suo patrimonio culturale e paesaggistico e che rinnova l’impegno della comunità a tutela dei suoi beni più preziosi.

Un titolo che Gallipoli conosce bene: nella scorsa edizione aveva infatti raggiunto il primo posto con la Chiesa di San Pietro dei Samari, luogo simbolico che ha saputo catalizzare l’attenzione e l’affetto di migliaia di persone. Anche questa volta, il coinvolgimento è stato tanto, alimentato dalla passione dei cittadini, dal lavoro del comitato promotore e dalla mobilitazione di tante realtà locali.

“Siamo contenti del traguardo raggiunto – dichiara il sindaco Stefano Minerva – anche se i numeri ci facevano immaginare un risultato diverso. Ma è importante guardare ai fatti con la giusta prospettiva: partecipare a un progetto come quello del FAI significa creare connessioni, attivare comunità, riscoprire l’identità profonda dei luoghi. E in questo senso, la nostra è una vittoria piena perché la bellezza di questi percorsi sta proprio nella strada che si percorre insieme. L’iniziativa ‘I Luoghi del Cuore’ promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – si conferma dunque un’occasione straordinaria per promuovere la cultura della tutela, per valorizzare il territorio e per accendere riflettori nazionali su angoli cittadini. Gallipoli c’è, e continuerà a esserci con la forza delle persone che ogni giorno scelgono di proteggere, raccontare e far crescere questa città. Grazie al Comitato e alla Delegazione Jonico-Salentina del FAI: la vittoria più grande è sapere di poter contare su una comunità viva, partecipe e appassionata”.