Pioggia torrenziale sul Salento, il freddo si dirige verso Sud. Sarà di nuovo neve?

Lo avevamo già annunciato sulla base delle previsioni più accreditate: sta per concludersi un freddo gennaio. Certo, le temperature dei giorni scorsi avevano fatto illudere gli amanti del caldo, ma era solo questione di tempo.

Abbondanti sono state le nevicate nel centro Italia, soprattutto in Toscana e Liguria da dove tanti amici ci hanno postato foto sorprendenti e suggestive.

Ora il maltempo si sta dirigendo verso le zone meridionali e più di qualche fiocco di neve si sta già vedendo in zone appenniniche.

Il Salento è alle prese sin da questa mattina con piogge torrenziali che stanno rendendo viscido e pericoloso l’asfalto (vedi il maxi tamponamento avvenuto in mattinata alle porte di Lecce dalla Statale per Brindisi, 5 sono state le auto coinvolte).

La Protezione civile nelle prossime ore emanerà un allerta arancione.

Gli esperti parlano di una nuova incursione artica che porterà neve, pioggia e vento forti. Questi ultimi si sono già visti tutti a Lecce e provincia in queste ore. La neve ad ora è un ricordo.

Il freddo ciclone mediterraneo che ha investito le regioni del Nord, porterà i suoi effetti in quelle del Sud. Le condizioni sono in continua evoluzione. Come non ricordare la grande nevicata del marzo 1987?