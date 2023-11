“Mappa del Volontariato”, a Corsano e Lecce una caccia al tesoro per scoprire la città e conoscere il Terzo Settore

Il 22 novembre a Corsano e il 5 dicembre a Lecce si aprirà una caccia al tesoro speciale, in cui ognuno potrà trovare ciò che arricchisce persone e comunità.

Si parte da Corsano il prossimo 22 novembre, alle ore 9:00 da zona Pozze e si replicherà a Lecce , nel centro storico, il 5 dicembre.

La “Mappa del Volontariato” è un percorso di orientamento lungo le strade per conoscere il volontariato attraverso la scoperta della città. Il cammino come metafora del lavoro spontaneo: è questo il senso della ‘caccia’ a cui parteciperanno gli studenti

degli Istituti Secondari di Secondo Grado che, divisi in squadre e supportati da mappe andranno alla scoperta del volontariato della provincia di Lecce e per le bellezze della città.

Il percorso si snoderà lungo le vie del centro, attraverso tappe caratterizzate dalla presenza di volontari che sottoporranno ciascuna squadra a una “prova” sui temi del terzo settore.

L’evento, gratuito, rientra nell’ambito del programma di promozione del volontariato “Strade Volontarie – Letìziati di Passione” promosso dal CSV Brindisi Lecce per focalizzare l’attenzione giovani sul territorio che abitano, per averne cura con passione oltreché per far conoscere l’azione del volontariato che si anima attorno a loro. Sono tante le strade percorse dai volontari, e sono tantissimi i volontari che percorrono quelle strade!

La mappa prevede alcuni premi sotto forma di buoni spesa che verranno corrisposti agli Istituti delle squadre vincitrici.