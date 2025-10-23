Maria Antonietta Olivieri nuovo Viceprefetto Vicario della provincia di Lecce

Nella mattinata di ieri, ha preso servizio, nel ruolo di Viceprefetto Vicario della Prefettura, Maria Antonietta Olivieri, subentrata ad Antonio Giaccari, nominato la scorsa estate Prefetto della Provincia di Imperia.

Originaria di Lecce, si è laureata in giurisprudenza e si è abilitata all’esercizio della professione forense.

Entrata nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno nel 1991, è stata assegnata alla Prefettura di Brindisi, dove ha ricoperto numerosi incarichi, perfezionando le proprie competenze in diversi ambiti di materie, come l’applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo ed il relativo contenzioso, l’immigrazione e la cittadinanza.

Promossa Viceprefetto nel 2011, ha esercitato le funzioni di Dirigente dell’Area I-Ordine e Sicurezza Pubblica fino al 2016, anno di nomina quale Capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi.

Dall’ottobre 2022 è stata designata Viceprefetto Vicario della Prefettura di Brindisi, incarico ricoperto, unitamente a quello di Dirigente Reggente dell’Area II- Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendari e dell’Area IV Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, fino ad oggi.

In questi anni, ha inoltre ricoperto numerosi incarichi di Commissario Straordinario di diversi Enti locali del brindisino, oltre che di componente della Commissione Straordinaria del Comune di Sogliano Cavour, sciolto nel 2018 per infiltrazioni mafiose.

Il Prefetto Natalino Manno, i Dirigenti e tutto il personale della Prefettura esprimono affettuose congratulazioni a Maria Antonietta Olivieri per il meritato traguardo, oltre che gli auguri di buon lavoro, certi che il nuovo e delicato incarico sarà assolto con particolare dedizione.