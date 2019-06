Via Case Puntellate: non siamo al Vomero ma a Martano. Paura e rabbia tra i residenti

“Case Puntellate” è il nome di una via del Vomero. Un rimando ironico mentre alcuni cittadini di Martano, residenti in abitazioni Arca Sud Salento e molto arrabbiati, si rivolgono alla nostra redazione per denunciare la vita in alloggi che sfiorano il limite della civiltà