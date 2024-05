“Ideas of sustainability for Europe”, gli studenti di Martano e Carpignano protagonisti del Progetto Erasmus+

I ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Martano e Carpignano Salentino saranno impegnati, all’interno di un progetto Erasmus+ dal titolo “Ideas of sustainability for Europe” in due settimane dense di studio e scambi con studenti pari età di Los Palacios Y Villafranca (Spagna).

Nella prima settimana dal 20 al 24 maggio, un gruppo di 26 studenti parteciperà ad una “Collaboration Week” lavorando su tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e la globalizzazione ed interfacciandosi con gli studenti spagnoli con videoconferenze quotidiane. Interverranno degli esperti del settore ed al termine della settimana, saranno elaborati tre Manifesti contenenti proposte progettuali sulle tematiche affrontate. Lo stesso avverrà nella scuola spagnola.

Il progetto vede il coinvolgimento di quattro scuole europee provenienti da Salonicco – Grecia capofila del progetto, Scuola Europea 1 del Lussemburgo, Scuola Merismas di Los Palacios Y Villafranca – Spagna e l’Istituto Comprensivo di Martano.

Nella settimana dal 26 al 01 giugno un gruppo di 8 studenti, La Dirigente Scolastica Maria De Lorenzo e due docenti prenderanno parte alla mobilità presso la Scuola del Lussemburgo.

Il progetto prevede un’altra mobilità, ad ottobre in Grecia ed infine a novembre, Martano ospiterà ragazzi e ragazze provenienti dalle altre tre nazioni.