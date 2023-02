Parte marzo il mese del benessere della donna, al via due iniziative della Asl di Lecce

In vista del mese di marzo dedicato al benessere della donna con iniziative di prevenzione oncologica, la Asl di Lecce avvierà due progetti per la salute delle donne detenute e in condizioni di marginalità sociale.

Il primo consiste nell’offerta attiva degli screening oncologici alle donne detenute nella Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”: alle detenute tra i 25 e i 64 anni verrà proposto di effettuare, nell’area sanitaria del penitenziario, i test di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina.

I test saranno trasportati presso il Consultorio familiare 1 del Distretto socio sanitario di Lecce e analizzati nel Laboratorio di Anatomia Patologia dell’Ospedale di Gallipoli.

I referti negativi, con l’indicazione a ripetere il test secondo l’intervallo temporale stabilito dal protocollo regionale, verranno consegnati alle donne attraverso il personale medico e infermieristico della Casa Circondariale. I casi positivi invece saranno recapitati alla Ginecologa per la presa in carico della donna e il proseguimento del percorso di cura.

Altro tassello del percorso di inclusione riguarda l’offerta attiva di Screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina alle donne migranti e in condizione di disagio sociale presenti nel Comune di Monteroni.

Il progetto, condotto in collaborazione con il Comune di Monteroni, coinvolge il Consultorio familiare 1 del Distretto socio sanitario di Lecce e il Consultorio familiare di San Cesario. I test verranno eseguiti presso il Consultorio di Monteroni nelle giornate del 10 e 24 Marzo. La lettura dei test è assegnata al Laboratorio di Anatomia Patologia dell’Ospedale di Gallipoli.

IL Coordinamento dei due progetti è affidato Franco Vantaggiato Pisanò del Centro Screening di “Via Miglietta”.

Nel mese di marzo sono previste diverse tappe di incontri informativi itineranti e open day per vaccinazione antiHpv e screening della cervice uterina

“Vogliamo inaugurare il mese della prevenzione oncologica dedicato alla donna rivolgendoci a chi, per le ragioni più diverse, è ai margini. L’accesso alle cure, come allo screening, deve essere improntato sull’equità e sulle pari opportunità: con lo screening alle donne detenute nel carcere di Lecce e con il progetto pilota nel Comune di Monteroni vogliamo abbattere barriere e interpretare in maniera autentica la missione della sanità pubblica” ha commentato il Direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria leccese Antonio Bray.

Per informazioni sul programma di screening è possibile rivolgersi al numero verde 800.894.594, dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere a [email protected]