MatchItnow, ad Alessano un’iniziativa per la donazione del midollo Osseo

Ad Alessano, a pochi passi da Piazza Don Tonino Bello, il fulcro della cittadina salentina, all’interno di uno dei vani sottostanti la Torre dell’Orologio, è presente la sede di A.Do.Vo.S. Messapica Alessano e Montesardo. Si tratta di un’associazione presente sul territorio da ben 40 anni, formata da un gruppo di persone inesauribile e determinato che, riuscendo a conciliare famiglia, lavoro e volontariato, attraverso presenza e impegno profusi con costanza, ha dato vita a una serie di iniziative in numerosi ambiti, da quello ecologico (con le giornate organizzate per ripulire strade, parchi urbani, la Marina di Novaglie dai rifiuti abbandonati) a quello della pubblica utilità.

Ma tra le attività per le quali eccelle il sodalizio c’è quello della donazione del sangue e degli emocomponenti con cui, in pochissimo tempo, è riuscito a raggiungere numeri strabilianti. Fronteggiando le varie e note avversità dell’anno 2020, l’Associazione ha registrato un aumento esponenziale di donazioni, ben 800, con un rapporto pari al 12,79%.

Un risultato fantastico, merito di un lavoro di squadra, dove come in un’orchestra, ciascuno ha dato il proprio contributo. A.DO.VO., inoltre, può contare sul supporto di un’altra grande-piccola associazione locale “l’Associazione Leones Alessano“.

Nonostante i tanti successi, però, questo gruppo non intende fermarsi un attimo e, in concomitanza con la “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche – #MatchItnow“, è scesa nuovamente in campo, coadiuvata da ADMO, nel corso di un appuntamento consolidato e riproposto ogni anno in varie città italiane, iniziato lo scorso 18 settembre e vedrà la sua ultima data utile, domani, sabato 25 settembre, proprio ad Alessano dalle 15:00 alle 18:30, in via Rimembranze 2, nello spazio antistante la scuola elementare.

Una iniziativa da segnare in agenda, sia per il messaggio che intende comunicare, sia per l’obiettivo: promuovere la cultura del dono del midollo osseo, soprattutto tra le nuove generazioni.

“Sarebbe auspicabile coinvolgere quante più persone e in particolare i giovani, per sensibilizzarli su un nobile gesto quale quello della donazione. Un’azione semplice, i cui effetti sono immensi! Le giovani generazioni, sotto questo profilo, rappresentano forza vitale e rinnovata speranze per salvare nuove vite. Solo incrementando costantemente il numero dei donatori, si può migliore la compatibilità che oggi ha una compatibilità di 1 su 100mila. Il sangue non si fabbrica in laboratorio, gli unici a poterlo donare siamo noi “, ha affermato Luca Coppola, presidente di A.Do.Vo.s Alessano e Montesardo.

Partecipando all’evento di sabato 25 settembre, si avrà la possibilità di diventare un donatore di midollo osseo.

Attraverso un piccolo prelievo di sangue in autoemoteca, si avrà la possibilità di scoprire le proprie caratteristiche genetiche e di entrare a far parte della banca dati dell’Associazione Donatori Midollo Osseo.

Per ulteriori informazioni e per sapere come prendere parte all’iniziativa #MatchItnow, contattare il numero: 338.8937262.