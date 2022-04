Matino, 100 alberi piantati per le strade del comune e cura del verde. La città è sempre più green

In un mondo che diventa sempre più connesso ma sempre più inquinato, curare gli spazi verdi presenti nella propria città diventa una questione fondamentale, un tema ormai irrinunciabile quando si parla di salute e benessere dei cittadini. È in quest’ottica che l’amministrazione comunale di Matino, con a capo Giorgio Salvatore Toma, ha deciso di intraprendere un percorso green per il comune salentino.

Sono 100 gli alberi di canfora e altre specie che sono stati piantati per le vie della città di Matino e che faranno parte a tutti gli effetti del corredo urbano a disposizione degli abitanti del comune in provincia di Lecce. Ma l’opera dell’amministrazione comunale non si è fermata qui.

Come ha spiegato Antonio Fusaro, assessore di Matino, insieme ai nuovi alberi le zone di verde pubblico sono finite sotto l’attenzione dell’Amministrazione comunale che, in questi 5 anni di mandato, ha deciso di mettere mano ai polmoni della città per far tornare Matino a respirare e per consegnare ai cittadini una città sempre più green.