La polizia di Lecce, rende omaggio a 16 poliziotti entrati in congedo

Nella mattinata di oggi, si è svolta nel “Giardino delle Rimembranze” presso la Questura di Lecce, la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato che il Questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, ha consegnato a 16 poliziotti che entrano in congedo per raggiunti limiti d’età.

“Siate orgogliosi di quello che avete fatto in questi anni, perché l’avete fatto per il bene della cittadinanza, perché siete stati al servizio della vostra città. Grazie per la vostra professionalità e per aver trasmesso ai giovani la vostra preziosa sapienza, dettata da anni di esperienza, sempre al servizio del bene comune, questo permette alla Polizia di Stato di essere sempre compatta”: sono state queste le parole che il numero uno di ‘Viale Otranto’ ha pronunciato durante la consegna.

Un momento emozionante per questi 16 poliziotti che hanno speso 40 anni della loro vita al servizio della Polizia di Stato.