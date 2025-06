A Castromediano va in scena il il 1° Memorial “Daniele De Santis”

Si giocherà domani 24 giugno, con inizio alle ore 19.00, al CentroSportivo Kick Off di Castromediano il 1° Memorial “Daniele De Santis”, triangolare di calcio in una serata, organizzato dal Panathlon Club Lecce per onorare la memoria del giovane arbitro leccese ucciso 5 anni fa insieme con la fidanzata Eleonora Manta di Seclì.

Vi parteciperanno le rappresentative degli Arbitri della sezione Aia di Lecce, degli Avvocati e del Panathlon Club Lecce che si affronteranno in partite di 40’.

Saranno presenti Fernando e Floriana De Santis, genitori di Daniele, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di Lecce Paolo Prato, la delegata provinciale della Figc Luana De Mitri, il delegato provinciale del Coni Gigi Renis e altri rappresentanti istituzionali.