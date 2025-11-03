A Torre Lapillo  partito il mercato della domenica

Da domenica 2 novembre è partito il Mercato domenicale invernale di Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo.

“Un segnale importante per la nostra comunità, fortemente voluto da questa Amministrazione e inserito nel Documento Strategico del Commercio del Comune di Porto Cesareo”, sono le parole del sindaco Silvia Tarantino.

Il mercato sarà aperto tutte le domeniche mattina lungo via Filangeri e piazza Mameli, come accade nel periodo estivo e rappresenta un nuovo servizio per i cittadini e un volano per le attività locali, con positive ricadute sul territorio.

In vendita prodotti alimentari, calzature, abbigliamento, casalinghi, prodotti tessili, frutta, mobili, terrecotte, usato.

Al momento piazza Mameli è interessata da lavori di rifacimento pavimentazione: le bancarelle previste saranno temporaneamente spostate su via Filangeri fino al termine dei lavori.

“Una nuova iniziativa per Torre Lapillo e per tutto il territorio, per valorizzare il commercio e la vivacità del paese anche d’inverno che ha avuto un ottimo riscontro al suo debutto”, ha concluso il primo cittadino.