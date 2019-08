Il mercato delle scommesse sportive: Puglia al terzo posto

Quello delle scommesse sportive è uno dei mercati più vivaci d’Italia: lo affermano i dati pubblicati lo scorso dicembre su Repubblica.it (qui disponibile), secondo i quali gli italiani avrebbero speso nel 2018 circa 18,9 miliardi di euro per tentare la fortuna. A ricoprire un ruolo importante nel settore sarebbero state soprattutto le regioni del Centro-Sud, tra cui anche la stessa Puglia, che negli ultimi quattro anni si sarebbe attestata tra le regioni italiane con un numero maggiore di scommettitori su eventi sportivi. Quali sono i motivi di un tale successo? Quali sono gli elementi che rendono le scommesse sportive così allettanti?

Scommesse sportive: un mercato sempre più digitalizzato

Uno dei motivi per il quale il mercato delle scommesse sportive esercita una simile attrattiva sugli italiani è probabilmente la grande passione che questi ultimi nutrono per il gioco e per lo sport. Oltre alle caratteristiche intrinseche del popolo italiano, però, non va dimenticata la grande spinta da parte della digitalizzazione, che ha avuto un ruolo essenziale nella diffusione e nella semplificazione delle modalità di scommessa, che avvengono oggi quasi esclusivamente su piattaforme online. Come spiegato su Gallina Scommesse, oltre a ridurre i tempi di gioco, infatti, queste ultime mettono a disposizione dei giocatori una grande varietà di bonus e promozioni, pensati proprio per far sentire il cliente apprezzato e coccolato. Tra questi, i bonus di benvenuto, pensati per i nuovi clienti, le promozioni esclusive, dedicate a occasioni particolari, i programmi fedeltà per i clienti di più lunga data o, ancora, i bonus progressivi, suddivisi in diverse tranche. La facilità di utilizzo delle piattaforme da un lato, dunque, e le numerose offerte messe a disposizione degli utenti dall’altro, rendono quello delle scommesse sportive uno dei mercati più interessanti e floridi d’Italia.

Il ruolo della Puglia nel mercato delle scommesse

Come segnalato, la Puglia fa parte delle Regioni più attive nel campo delle scommesse sportive, con una percentuale pari al 5,9%. Visto il ruolo ricoperto dal calcio in Italia, la distribuzione delle puntate verte soprattutto su sport come quest’ultimo, soprattutto sulla serie B, di cui fanno parte squadre come Lecce, in 2° posizione, e Foggia, in 16°. Seguono poi la serie A e la serie C, anch’esse di grande interesse per gli scommettitori pugliesi. Grande peso avrebbe in Puglia il ruolo delle piattaforme di scommesse online: a metterlo in evidenza sarebbero anche i dati relativi al consumo medio di GB in Puglia, terza subito dopo il Trentino-Alto Adige e il Lazio. Con 2,58 GB impiegati, infatti, la Puglia supererebbe di gran lunga la media nazionale di 2,40 GB (qui i dati).

Il volume di affari legato al mondo delle scommesse sportive sembra destinato a crescere di anno in anno, seguito dal Lotto e dalle piattaforme di casinò online. Per quanti secoli possano passare e per quanto possano evolversi le modalità di gioco, il popolo italiano si conferma come uno dei più appassionati: nonostante i mutamenti relativi alla situazione economica, politica e sociale, ci sarà sempre posto in Italia per questa forma di intrattenimento.