Il Comunale di Taviano approva il progetto per la messa in sicurezza dell’incrocio della Longhe

Arriva l’approvazione definitiva in Consiglio Comunale, nel corso della seduta del 17 luglio, del progetto esecutivo della messa in sicurezza dell’incrocio delle Longhe che consentirà, finalmente dopo moltissimi anni, di porre rimedio alla pericolosità di un incrocio ad alta percorrenza sulla strada provinciale che collega Taviano con la Marina di Mancaversa, dove non sono mancati negli anni numerosi incidenti.

Il progetto esecutivo complesso ed elaborato sarà finanziato dalla Provincia di Lecce per 480mila euro e cofinanziato dal Comune per 82mila e 400 euro, quota funzionale al pagamento degli espropri.

Si è trattato di un lungo iter, durante il quale sono state valutate più soluzioni progettuali e si è tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni emerse nella 3° Commissione Consiliare e nella Consulta Tecnica per l’Urbanistica, un eccellente lavoro svolto dai tecnici incaricati Ing. Antonio Leone e Ing. Tiziano Coronese, dall’Ufficio Urbanistica, dall’Ufficio Lavori pubblici e dagli Uffici finanziari del Comune,

“Una soluzione concreta, alla quale si è addivenuti dopo innumerevoli proposte, progetti migliorativi, pareri da parte della commissione tecnica e della consulta, coinvolgimento di esperti locali e della provincia”, ha affermato il primo cittadino di Taviano Giuseppe Tanisi.

“A tutti va il mio grazie per il prezioso contributo della loro competenza e del loro impegno, per la loro fattiva collaborazione con questa amministrazione. Così come il mio ringraziamento va al Vice sindaco Francesco Pellegrino e al Consigliere Ing. Gianni Fonseca, al Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva per l’attenzione riservata alla nostra città, e a tutta la struttura tecnica provinciale con Andrea Romano, Luigi Tommasi e Luigi Tundo responsabile del settore viabilità. Ringrazio Germano Santacroce che dal ruolo istituzionale di consigliere provinciale con delega alla Viabilità è riuscito, in poco meno di due anni, a veicolare su Taviano l’importante opera pubblica, riuscendo a conseguire un risultato storico per la nostra città. In termini di serietà, di onestà e di lavoro costante, diamo una risposta concreta ad un problema che la nostra Taviano si trascinava da decenni; fatti che garantiscono la sicurezza della e nella nostra comunità cittadina”. Sindaco Giuseppe Tanisi.