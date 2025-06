All’Istituto Marcelline a Lecce, la Messa prima degli esami

Com’è ormai consuetudine a Lecce, Movimento studenti di Azione cattolica, in collaborazione con l’équipe diocesana del settore giovani di Azione cattolica e il Servizio diocesano di pastorale giovanile, organizza anche quest’anno la Messa prima degli esami.

Un appuntamento significativo, in cui i giovanissimi maturandi della diocesi di Lecce avranno la possibilità di ritrovarsi insieme a poche ore dall’inizio degli esami di maturità per affidare al Signore le proprie paure e speranze e chiedere l’aiuto dello Spirito per affrontare questo passaggio così importante con fiducia ed entusiasmo per il proprio avvenire.

“Come Msac- spiega don Alessandro Mele, assistente diocesano Msac e del settore giovani di Azione cattolica – crediamo fortemente che ogni occasione di passaggio nella vita dei giovani sia anche una possibilità di crescita e discernimento. La Messa prima degli esami è uno di quei momenti in cui la fede si intreccia con la quotidianità degli studenti, aiutandoli a rileggere le proprie fatiche come parte di un cammino più ampio, fatto di fiducia, impegno e speranza. È un gesto semplice ma potente, che ci ricorda che non siamo soli e che ogni esame, piccolo o grande, può essere affrontato con il cuore aperto e lo sguardo rivolto al futuro”.

L’appuntamento è pertanto per lunedì 16 giugno, alle 20, presso l’Istituto “Marcelline” in Viale Otranto, a Lecce.

La celebrazione è destinata soprattutto ai maturandi ma aperta a tutti quelli che si apprestano ad affrontare un esame o ad iniziare un nuovo percorso di studi. Non solo, è rivolto a coloro che a vario titolo lavorano nel mondo della scuola, dell’università e dell’educazione. Durante la serata, si potrà portare in dono del materiale scolastico che sarà devoluto per le iniziative di carità promosse dall’arcidiocesi di Lecce.