Il gelo arriva anche in Salento

Il Salento ci ha abituati a temperature miti e gradevoli anche in pieno inverno, indice di una Regione amabile e baciata dal sole, ma ecco che il freddo tra pochi giorni colpirà anche il tacco d’Italia e a tutti noi salentini non resterà che fare i conti con ciò a cui non siamo proprio abituati: il gelo.

Dopo giornate piuttosto fredde, ma comunque temperate dal sole, da domenica le temperature crolleranno anche in Puglia e per un pò dovremo rinunciare a quel tepore che, in parte, ci accompagna anche nei mesi invernali e saremo così costretti a rinunciare a quelle abitudini che ci contraddistinguono, come un caffè all’aperto o un aperitivo vista mare.

Il freddo non sarà una parentesi passeggera, ma possiamo ritenerci fortunati per essere sicuramente una tra le poche regioni italiane che patisce le temperature rigide solo per poche settimane all’interno dell’anno solare e, di fatto, molti di noi sono già proiettati alla primavera non tanto lontana che anticipa, come ogni anno, un’ennesima estate di sole, mare e turisti.

Un piccolo sforzo all’alba di questo paradiso è dunque d’obbligo e nonostante ogni salentino sia decisamente riluttante nei confronti del freddo, quello gelido e polare, febbraio è stato sempre un mese che ci ha riservato un cambiamento climatico considerevole, ma d’altronde ogni momento speciale e rigenerante è determinato spesso da un piccolo sacrificio e il sole tornerà presto a scaldare la nostra terra e soprattutto i nostri cuori.