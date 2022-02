Come riconoscere le recensioni false dei casinò online

Una delle cose più spiacevoli che possa accadere a un appassionati di gioco d’azzardo è di imbattersi nelle false recensioni di casinò online. Purtroppo è un incontro spiacevole che non puoi sempre evitare, ma puoi imparare una serie di modi per individuare quali sono le recensioni false. Queste review sono pericolose perché potrebbero invitarti a iscriverti su siti di casinò che non sono regolamentati e soprattutto che sono poco sicuri. Di seguito scopriremo insieme alcuni suggerimenti fondamentali che puoi usare per tenerti alla larga dalle recensioni false, scegliendo così solo i più sicuri casino online in Italia.

Controlla il dominio del sito e le informazioni WHOIS

La prima cosa che dovresti abituarti a fare è ricercare informazioni sul dominio di riferimento. Esistono diversi tool online gratuiti che ti permettono di ricercare in modo sicuro e veloce tutte le informazioni utili per tranquillizzarti quando vuoi provare una piattaforma di giochi da casinò. Pensiamo per esempio a una realtà come WHOIS, che ti aiuta a recuperare le informazioni e i dati di qualsiasi nome di dominio o sito web. Ti offre un database con dominio di primo livello e ti permette di ottenere notizie rispetto all’indirizzo IP. Il tutto utilizzando semplicemente un modulo di ricerca. Se, per esempio, ti trovi davanti a un sito appena nato, privo di informazioni sul suo proprietario o sul Paese di riferimento, potresti pensare a una piattaforma non trasparente. Mancano infatti le informazioni affidabili per poter continuare la tua navigazione in modo sicuro.

Leggi tra le righe e trova ovvi argomenti di marketing

Passiamo al secondo suggerimento: le recensioni false dei casinò online spesso non presentano dettagli specifici, ma si resta su argomenti troppo generici. Vengono infatti scritte in modo superficiale e velocemente, quindi non troverai mai notizie definite, ma bensì qualche dato troppo vago. È la famosa arte del voler parlare senza dire nulla, ovvero un tentativo di usare tante parole per distrarre il lettore senza mai offrirti risposte o soluzioni concrete.

Inoltre se le recensioni menzionano il nome dell’operatore più volte e con termini forzati, potresti trovarti di fronte a un’operazione strategica di marketing. Ciò vuol dire che tutto ciò che leggi non è firma di un consumatore o giocatore esperto e appassionato, ma bensì di un esperto di marketing. Potrai notare anche un’altra cosa: il linguaggio è insolito e non naturale, ma soprattutto sarà l’intera formulazione a suonarti strana.

Controlla l’autore della recensione

Se vuoi assicurarti massima trasparenza puoi fare anche un altro tipo di ricerca: prendi il nome dell’autore della recensioni e digitalo sul web. Quando ti trovi di fronte a un dominio con un nome inusuale per il mercato di riferimento, in questo caso per quello italiano, puoi subito verificare chi sia l’autore di riferimento. Noti un solo autore o più autori tra le firme delle recensioni dei casinò online nella stessa piattaforma? E qualora ci fosse un solo autore, hai avuto difficoltà a trovare il suo nome ricercandolo online? Tale aspetto potrebbe significare che il sito vuole solo promuovere un casinò prettamente per scopi pubblicitari, ma anche che le recensioni non sono trasparenti e veritiere. Potrebbero infatti essere state copiate e modificate partendo da altre fonti, senza alcuna autorizzazione e soprattutto senza offrire contenuti utili o sinceri.

Verifica e prova in prima persona il casinò online

Potrebbe sembrarti una contraddizione, ma non c’è modo migliore della prova diretta per scoprire se un casinò online sia davvero affidabile. Se incontri una recensione fake, non ti arrendere: cerca altre review, leggile, mettile a confronto e prova a vedere che tipo di vantaggi e svantaggi emergeranno dalla tua lettura. Dovresti abituarti a fare una ricerca approfondita sugli operatori, verificando anche le loro licenze così da riscontrare tutte le caratteristiche offerte. Abituati a consultare anche i termini e le condizioni di gioco, ma anche le promozioni attive e soprattutto verifica i metodi di pagamento disponibili e il servizio di assistenza. Una recensione affidabile ti può aiutare a ridurre il tempo speso nella fase di ricerca preventiva, ma è importante che un po’ di ricerca possa essere effettuata anche da te in prima persona. Così ridurrai al minimo il rischio di imbatterti in un casinò online scadente, poco trasparente o fraudolento.

Conclusione

I casinò virtuali sono diventati una delle realtà più popolari, soprattutto negli ultimi due anni e lo stesso settore è molto cresciuto. Grazie ai suggerimenti che trovi in questo approfondimento potrai avere le idee più chiare rispetto a questo argomento. E soprattutto potrai prendere decisioni consapevoli sui casinò, così da trovare quello che rispecchi al meglio le tue necessità massimizzando la sicurezza di gioco. Non lasciare che qualche piattaforma o recensione non veritiera possano spegnere il tuo entusiasmo rispetto al gambling online.