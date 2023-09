Al “Vito Fazzi” di Lecce, disponibile la metodica per la ricerca degli autoanticorpi anti-proteina 4

Presso il Reparto di Patologia Clinica del Vito Fazzi di Lecce è disponibile la metodica per la ricerca degli autoanticorpi anti-proteina 4 correlata al recettore delle lipoproteine a bassa densità (anticorpi anti LRP4), molto utile per i pazienti affetti da Miastenia Gravis, “sieronegativi” per altri autoanticorpi.

La metodica è attiva grazie alla donazione dell’Associazione Miastenia Gravis APS: con questo terzo reagente a disposizione, sarà possibile ottenere un quadro più completo del profilo sierologico del paziente. Il Vito Fazzi è infatti il primo Centro, in Puglia e nel Centro Sud del Paese, a disporre di questo reagente.

“La maggior parte dei pazienti con Miastenia Gravis è positiva agli anti-AChR, una piccola parte agli anti-MuSK e solo l’1-3 % agli anti-LRP4”, afferma la Antonia Occhilupo, segretario e responsabile scientifico dell’Associazione che sottolinea: “La possibilità di poter identificare nei pazienti miastenici in modo specifico il tipo di autoanticorpo coinvolto è di fondamentale importanza non solo per un miglioramento nella capacità di diagnosi, ma anche per la valutazione dei pazienti, diversi per manifestazioni cliniche, prognosi e risposta alle terapie, in modo da consentire l’attuazione di una strategia terapeutica più personalizzata. Il Piano Nazionale Malattie Rare – PNMR – per il triennio 2023-2026 propone infatti una sanità pubblica di qualità con maggiore attenzione nei confronti delle malattie rare, diminuendo i tempi della diagnosi e della presa in carico, con impostazione di una terapia mirata e una uniformità su tutto il territorio nazionale, avvicinando così i pazienti al loro luogo di vita. Dobbiamo ringraziare il Giambattista Lobreglio per la grande disponibilità nell’accogliere le nostre richieste e per la sensibilità che ha sempre dimostrato nei confronti della Miastenia Gravis”.

“L’esatta eziopatogenesi della Miastenia Gravis non è ancora ben nota, ma sappiamo che la malattia è mediata da autoanticorpi patogenetici diretti verso alcune proteine antigeniche presenti a livello della giunzione neuromuscolare, determinando un’alterata trasmissione dell’impulso nervoso a livello della placca motrice. In particolare, l’80% dei pazienti miastenici presenta autoanticorpi anti-recettore nicotinico dell’acetilcolina (anti-AChR); il 6% presenta autoanticorpi diretti contro la tirosinachinasi muscolo-specifica (anti-MuSK); l’1-3% presenta autoanticorpi anti-proteina 4 correlata al recettore delle lipoproteine a bassa densità (anti-LRP4), ma tale percentuale aumenta sensibilmente nei pazienti che risultano negativi per gli altri anticorpi. Con quest’ultimo reattivo a disposizione, grazie alla donazione da parte dell’Associazione Miastenia Gravis, possiamo effettuare una valutazione più completa del profilo anticorpale di tale patologia rara. Il metodo è semplice, veloce e di facile interpretazione, ma di grande aiuto per la diagnosi precoce della malattia e per la stratificazione dei pazienti in sottogruppi che possono giovarsi di differenti strategie terapeutiche” spiega il Gianbattista Lobreglio, Direttore della UOC Patologia clinica e Microbiologia del Vito Fazzi.

“Ringrazio l’Associazione Miastenia Gravis APS per questa importante donazione, utile alla diagnosi precoce di Miastenia Gravis. Il reagente donato colloca la nostra azienda, in questo ambito, al livello di pochi centri italiani ed europei, motivo di orgoglio per noi e segno della lungimiranza e della generosità dell’Associazione. Viene offerta l’opportunità alle persone con Miastenia gravis sieronegativa di poter usufruire di un trattamento più specifico evitando così viaggi fuori Regione” ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi.

Per avere diritto alla rimborsabilità da parte del Sistema sanitario nazionale e Regionale, il medico che effettuerà la richiesta inserirà nella prescrizione l’esame della ricerca anticorpi anti-organo (codice SSN 90.52.5), specificando di ricercare gli anticorpi anti-proteina 4 del recettore delle lipoproteine a bassa densità (anticorpi anti-LRP4).

L’accesso al Laboratorio di Patologia clinica avviene con prenotazione, telefonando ai numeri 0832 661488 e 0832 66171, dalle 11 alle 13 nei giorni feriali.