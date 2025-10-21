Minervino di Lecce promuove la Cultura della Legalità, un’agenda per le nuove generazioni

In un momento storico in cui la fiducia nelle istituzioni e nei valori civici richiede di essere rinnovata, il Comune di Minervino di Lecce promuove un incontro dedicato a un tema di fondamentale importanza: la legalità.

“Cultura della legalità: un’agenda per le nuove generazioni”, questo il titolo dell’appuntamento in programma giovedì 23 ottobre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare.

Un momento di confronto e riflessione aperto a cittadini, giovani e istituzioni, per riaffermare il ruolo dell’educazione civica e della giustizia come pilastri di una società equa e solidale.

L’incontro

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Antonio Marte, dell’Assessora alle Politiche Sociali Claudia Lazzari, dell’Assistente Sociale Dott.ssa Anna Marisa Carluccio e della Presidente delle Pari Opportunità Giuseppina Cursano.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Paola Merola, che guiderà il dialogo con la relatrice e con il pubblico presente.

Protagonista dell’iniziativa sarà la Dott.ssa Maria Cristina Rizzo, figura di grande rilievo nel panorama giudiziario salentino, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce.

La sua esperienza e la sua sensibilità verso i temi della giustizia minorile e dell’educazione alla legalità offriranno spunti preziosi per un dibattito profondo e partecipato.

Un dialogo per crescere insieme

“Un dialogo aperto con i cittadini, i giovani e le istituzioni per riflettere insieme sull’importanza della legalità come fondamento di una società giusta” — questo il cuore dell’iniziativa.

L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione collettiva sul significato della legalità nella vita quotidiana, sul ruolo delle istituzioni educative e sulla responsabilità condivisa di costruire un futuro fondato sui valori del rispetto, della giustizia e della solidarietà.

Attraverso il confronto e la testimonianza diretta, l’incontro intende promuovere una cultura della partecipazione attiva, in cui le nuove generazioni siano protagoniste di un cambiamento consapevole e duraturo.

La “Cultura della legalità” non è un concetto da relegare alle aule di tribunale o ai testi di diritto: è un principio vivo, che si costruisce giorno dopo giorno nei comportamenti di ciascuno.

L’iniziativa del Comune di Minervino di Lecce rappresenta un passo importante in questa direzione — un’occasione per riscoprire insieme che la giustizia e il rispetto delle regole non sono imposizioni, ma strumenti di libertà e coesione sociale.