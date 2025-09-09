Lecce verso una mobilità urbana digitale, sostenibile e innovativa

Il progetto prevede l’introduzione di soluzioni digitali all’avanguardia: dal monitoraggio del traffico e della ciclabilità, alla gestione intelligente dei parcheggi

La Giunta Comunale di Lecce, su proposta dell’Assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, ha approvato l’adesione alla manifestazione di interesse per il progetto “La trasformazione digitale e sostenibile della mobilità per il Comune di Lecce”, segnando un passo importante verso una città più smart, vivibile e attenta ai bisogni dei cittadini.

Il Comune di Lecce compie così una scelta strategica e lungimirante: avviare un percorso di innovazione che, attraverso l’uso di tecnologie avanzate e sistemi digitali intelligenti, renderà la mobilità urbana più efficiente, sicura e sostenibile.

Il progetto prevede l’introduzione di soluzioni digitali all’avanguardia: dal monitoraggio del traffico e della ciclabilità, alla gestione intelligente dei parcheggi, fino al controllo semaforico dinamico con Intelligenza Artificiale. Tutto con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della vita urbana, ridurre l’impatto ambientale, contrastare gli abusi e favorire una mobilità inclusiva, attenta alle persone e rispettosa dell’ambiente.

Le principali innovazioni previste

Monitoraggio della ciclabilità: installazione di sensori radar LoRaWAN o LTE per rilevare biciclette e pedoni, analizzando flussi, velocità e direzione. Uno strumento utile per valorizzare e verificare il reale flusso sulle piste ciclabili e potenziare quelle sottoutilizzate.

Rilevamento dei flussi di traffico: sensori magnetici autoalimentati raccoglieranno in tempo reale dati sui veicoli, elaborati da piattaforme cloud con algoritmi di Intelligenza Artificiale.

Gestione smart dei parcheggi e degli stalli di sosta: controllo digitale e in tempo reale delle aree riservate (disabili, carico/scarico, rosa), prevenendo le occupazioni non autorizzate e fornendo informazioni aggiornate ai cittadini.

Semafori intelligenti e adattivi: un sistema dinamico che, analizzando i flussi veicolari, regola i tempi di verde per migliorare la fluidità del traffico, ridurre la congestione e abbattere le emissioni.

‘Con questo progetto – dichiara l’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia – Lecce si conferma città laboratorio per l’innovazione urbana. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una città più accessibile, sicura e sostenibile. Ogni azione, ogni studio, ogni progetto nasce dall’ascolto dei cittadini e dalla volontà di migliorare concretamente la loro vita quotidiana. La mobilità non è solo spostarsi: è vivere la città con più comfort, sicurezza e responsabilità ambientale’.

