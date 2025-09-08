Adriana Carecci nuovo Mobility Manager del Comune di Lecce

L’architetto Adriana Carecci, istruttore tecnico del Settore Polizia locale e Protezione civile – Mobilità e Viabilità, è il nuovo Mobility manager del Comune di Lecce. E’ stato nominato dalla giunta municipale per svolgere le funzioni di “Mobility manager aziendale” e “Mobility manager d’area”, essendo in possesso di formazione e comprovata esperienza professionale in tema di mobilità sostenibile.

Il Mobility manager aziendale è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Invece, il Mobility manager d’area è una figura specializzata nel supporto al Comune nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonchè nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali.

L’individuazione del Mobility manager non è solo una previsione normativa (D.L. 34 del 19 maggio 2020 e art. 2 comma 1 del D.M. del 12/05/2021) ma rientra nella politica di riduzione degli spostamenti veicolari. Le linee programmatiche di mandato dell’amministrazione comunale, infatti, prevedono il passaggio ad un sistema della mobilità integrata urbana e sub urbana per cambiare le abitudini dei cittadini, con l’obiettivo di garantire a tutti opportunità di spostamento in modo agevole e sicuro, favorendo in particolare la mobilità attiva (a piedi, in bicicletta) delle persone con mobilità ridotta, con mezzi pubblici ed ecologici.

Adriana Carecci succede a Vincenzo De Lucia.