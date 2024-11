Modifiche alla viabilità in Piazza Mazzini, se ne discute in Commissione Traffico

Le modifiche alla viabilità in piazza Mazzini all’attenzione della commissione consiliare Traffico.

Il presidente Luigi Quarta Colosso ha convocato per domani, giovedì 28 novembre, alle 11,30 la Commissione, alla presenza dell’assessore Giancarlo Capoccia ed al comandante della polizia locale Donato Zacheo, per fare il punto sulle modifiche alla viabilità in piazza Mazzini e nelle aree limitrofe, in particolare nelle vie Braccio Martello, Trinchese, Lamarmora e Monte San Michele.

‘La convocazione della commissione Traffico ci sembra un atto importante per far conoscere a tutti, grazie all’ausilio dell’assessore e del comandante Zacheo, l’ordinanza 2227 del 22/11/2024 a firma del comandante Zacheo – dice il presidente Quarta Colosso. Un provvedimento che ritengo adeguato per garantire la sicurezza dei pedoni e limitare il disordine della circolazione che da sempre caratterizza quell’area. In questo, ho il riscontro di alcuni commercianti e residenti.

Ritengo che l’ordinanza sia apprezzabile sotto alcuni aspetti. Con le modifiche alla viabilità apportate, infatti, viene recuperato un ampio numero di stalli per la sosta, fatto essenziale in una zona particolarmente affollata e densa di attività commerciali. Credo giusto che tutti gli sforzi di questa Amministrazione debbano essere improntati a modifiche che siano finalizzate alla ricerca ed alla tutela di nuovi parcheggi per autovetture e ciclomotori. Inoltre, le modifiche alla viabilità garantiranno una maggiore sicurezza ai pedoni, evitando le brutture dei new jersey bianchi e rossi utilizzati dalla passata amministrazione per regolamentare l’area. Certamente – conclude Quarta Colosso – per poter apprezzare l’utilità dell’intervento dovremo attendere del tempo. La nostra attenzione sull’area sarà costante e sarò pronto a riconvocare una commissione sull’argomento in qualsiasi momento si rendesse necessario>.