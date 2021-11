Monopattini elettrici, in Consiglio Regionale proposta la stretta dopo gli incidenti

È approdata in Consiglio regionale una proposta di legge per la regolamentazione dell’utilizzo dei monopattini elettrici. A presentare la proposta è il gruppo consiliare della Lega Puglia formato da Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido. La stretta è avanzata dopo l’allarme incidenti delle scorse settimane, il più grave dei quali, avvenuto a Lecce, ha coinvolto due tredicenni, di cui una è finita in coma dopo l’impatto con un’auto su viale Repubblica per poi risvegliarsi a distanza di tre settimane dal ricovero in terapia intensiva.

Questi episodi non hanno lasciato indifferenti le istituzioni: a Lecce, dopo l’incidente, il sindaco Carlo Salvemini ha chiesto e ottenuto che la Reby – società proprietaria del monopattino noleggiato dalle ragazze – si conformasse agli standard dell’altra impresa di sharing (la Bit Mobility) che già imponeva l’inserimento della carta d’identità per assicurarsi che gli utenti abbiano almeno 14 anni. Ma questi interventi non sono ritenuti sufficienti ad arginare i pericoli derivanti dall’uso dei monopattini elettrici, per cui si ritiene necessario un intervento regolatore.

Da qui, la proposta avanzata in Consiglio dai delegati della Lega. Il progetto di legge è denominato “Disposizioni per la sicurezza urbana e la fruibilità dei centri abitati e per la prevenzione degli infortuni e i decessi legati all’uso dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica assimilati a velocipedi”. Un piano che prevede interventi su due fronti: prevenzione e controllo. Le misure precauzionali intendono introdurre anzitutto l’obbligo per i conducenti di usare un apposito casco protettivo regolamentare. Poi, si chiede anche l’introduzione di uno specifico organo di monitoraggio che osservi il quadro degli incidenti e contribuisca ad individuare gli interventi necessari per prevenire gli infortuni.

“Sul piano della strategia regionale in materia di sicurezza stradale – afferma Davide Bellomo, capogruppo e primo firmatario del progetto di legge – è di primaria importanza la previsione di misure di prevenzione mirate a preservare l’integrità fisica degli utilizzatori di questi dispositivi di mobilità debole, anche al fine di evitare il sovraccarico dei reparti di pronto soccorso e di terapia intensiva del territorio. Al fine di rendere quanto più organiche le disposizioni presenti in questa legge abbiamo previsto l’istituzione di un fondo regionale sperimentale di mobilità sostenibile, con il quale saranno assegnate premialità ai Comuni virtuosi che si atterranno alle disposizioni di legge”.

Il gruppo leghista ha poi chiesto di estendere le previsioni anche al Parlamento, di modo che si introduca l’obbligo per i possessori privati di monopattino elettrico di copertura assicurativa.