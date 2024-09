La città di Nardò piange don Emanuele Pasanisi, scomparso all’età di 82 anni.

Il sacerdote originario di Tuglie, è stato dal 1970 al 1997 parroco della chiesa neretina di San Gerardo Maiella, diventando un punto di riferimento religioso per i fedeli del quartiere e l’artefice di una missione di vero e proprio rinnovamento civile, educativo e sociale, per quell’area della città.

Il 19 dicembre 2016 Nardò gli ha conferito la cittadinanza onoraria e don Emanuele ebbe modo di spiegare il grandissimo legame con i neretini e l’orgoglio per il riconoscimento.

“Siamo molto addolorati per la scomparsa del nostro, caro, don Emanuele – commenta il sindaco Pippi Mellone – sapevamo delle sue non perfette condizioni di salute negli ultimi tempi, ma questo non ha alleviato minimamente la tristissima notizia del decesso. Parliamo di una figura che per quasi 30 anni è stata straordinariamente importante per il tessuto sociale del quartiere San Gerardo e di tutta la città. Il contributo spirituale, etico, immateriale, che ci ha fornito, davvero non ha eguali. Come ho detto in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria, don Emanuele negli anni ha ‘costruito’ uomini, fedeli, lavoratori, padri”.