Giornalismo salentino in lacrime, morto l’ex direttore del Quotidiano Giancarlo Minicucci

È una giornata triste, molto triste quella che sta vivendo oggi il giornalismo salentino e non. Questa mattina, infatti, presso l’ospedale “Panico” di Tricase è morto Giancarlo Minicucci, direttore per dieci anni del Quotidiano. Aveva 67 anni, lascia moglie e tre figli. Il giornalista era stato ricoverato presso il nosocomio in seguito a un malore e, nonostante un’operazione d’urgenza, il suo cuore non ha retto

È stato un giornalista vero, attento e a tratti severo, persona simpatica e disponibile con coloro che stimava.

Giancarlo Minicucci va via all’improvviso, tradito dal suo cuore all’età di 67 anni. Avrebbe potuto ancora scrivere, guidare, formare schiere di giornalisti bisognosi delle cure attente di un maestro.

Minicucci lo ricordano tutti a Lecce, perché per oltre un decennio ha diretto il Quotidiano di Lecce, con lui diventato il Nuovo Quotidiano di Puglia. Il direttore era pronto sempre a metterci la faccia, ma non gli facevano difetto nemmeno quelle doti diplomatiche che un giornalista capo deve sempre avere e che servono per delle notizie di cronaca di una terra difficile e di periferia come il Salento.

Addio al direttore, da tutti coloro che lo hanno conosciuto e da coloro che lo hanno soltanto letto.