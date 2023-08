È morto Gino Siciliano, fu segretario provinciale del Msi salentino

Nella destra salentina degli anni ’80 e ’90 Gino Siciliano era un nome. Molti lo ricordano anche per essere stato candidato al Senato nel 1999 nel collegio di Lecce, perdendo poi contro Alberto Maritati. Fu protagonista della svolta di Fiuggi insieme ad Adriana Poli Bortone che proprio oggi in una nota stampa ha voluto ricordarlo: “E’ andato via un amico molto caro che mi è stato vicino in tante battaglie, in tante battaglie nella politica e in tante battaglie nella vita. Fu un bravissimo segretario dell’Msi e protagonista indiscusso della prima campagna elettorale che mi vide eletta a sindaco di Lecce. Un amico dal quale purtroppo il cinismo della politica mi costrinse ad allontanarmi. Ne ho sofferto tanto ed immagino ne abbia sofferto anche lui, ma l’ho sempre tenuto nel mio cuore e nella mia mente, con tanto affetto. Ciao Gino, un abbraccio ai tuoi figli.’

Gino Siciliano fu presidente della Lupiae Servizi, la partecipata del Comune di Lecce creata da Adriana Poli Bortone e che dovette lasciare nel 2007 non senza polemiche. Allontanatosi ormai da tempo dalla politica attiva, era molto conosciuto e ancora oggi ricordato negli ambienti del centrodestra pugliese.