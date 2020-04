Addio ad Andrea Mi, voce e volto noto di Controradio. Calimera e Firenze unite dal dolore

Dopo aver combattuto tenacemente contro un male terribile, si è spento nella sua Firenze, città di adozione, Andrea Mi, nativo di Calimera.

Andrea se n’è andato ad appena 49 anni. La sua perdita ha generato un dolore immenso nei cittadini del comune griko, negli amici fiorentini ma non solo. Andrea ha lasciato un segno profondo nel mondo della musica e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato sul lavoro. Profonda in Andrea la capacità e la forza di essere figlio, fratello, collega e vero amico.

Andrea Mi è figlio di un Salento orgoglioso e affranto che oggi lo piange insieme ai tanti amici.

Giornalista, speaker radiofonico, architetto e professore allo Ied, Andrea era un dj, esperto di musica, video e nuovi media e scriveva su riviste specializzate e web magazine.

Tantissimi i messaggi dedicati ad Andrea dalle bacheche Facebook degli amici e colleghi che vogliono esprimere attraverso i social la propria vicinanza a Raffaella, compagna di Andrea e al loro bellissimo bambino.

Messaggi di cordoglio anche al papà Antonio Mi, noto “sarto-artista” di Calimera, alla sorella Marta e al fratello Mauro. Andrea ha raggiunto in cielo la sua adorata mamma Maria, scomparsa da alcuni anni.

L’omaggio della “sua” radio

Andrea Mi, era molto conosciuto a Firenze. Controradio, l’emittente radiofonica di Firenze per cui lavorava, omaggerà Andrea leggendo in diretta, sabato prossimo dalle ore 16, tutti i messaggi giunti in redazione per ricordarlo.

Controradio era la “sua” radio: per l’emittente fiorentina Andrea ha curato una lunga serie di iniziative tra le quali la storica avventura di VideoMinuto, le trasmissioni musicali “Mixology”, “Ragnampiza” e (in coppia con Giustina Terenzi) “Due di troppo”.

Negli ultimi anni curava anche la trasmissione “Architects and the city” in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Firenze.

Aveva scritto su Modo, Blow Up, Alias/il manifesto, Hot, Drome, Superfly, FFF, Il Mucchio Selvaggio, Gold, e collaborato come consulente e curatore freelance con numerosi festival internazionali dedicati alle arti digitali tra i quali: Citymix/ Fabbrica Europa, Screenmusic/Festival della Creatività, Italian Live Media, Netmage, Enzimi, Napoli Film Festival, Freeshout, Loop, Nextech, Streamfest.

Inoltre negli anni aveva partecipato a dischi di artisti come Akufen, Beans, Coldcut, Cooly G, Daddy G, Dani Siciliano, David Rodigan, Jazzanova, Jen Jelinek, Kruder & Dorfmeister, Lee Scratch Perry, Mala – Digital Mystikz Smith&Mighty, Manitoba, Shantel, Soul Jazz Sound System, Telefon Tel Aviv, Tricky, Questlove.

L’annuncio della morte di Andrea Mi era stato fatto proprio dai colleghi e amici di Controradio che avevano scritto: “Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di Andrea. Amico prima di tutto, poi giornalista, conduttore radiofonico, dj e infaticabile animatore culturale. Una grande perdita per la radio e per tutta la città di Firenze.”