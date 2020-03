Magistratura salentina in lutto, morto Dario Centonze. Fu presidente del Tribunale di Arezzo

Aveva riposto definitivamente la toga nell’armadio, alcuni anni fa, nel maggio 2013, quando, da Presidente del Tribunale di Arezzo era andato in pensione.

È un giorno triste quello di oggi per la Magistratura salentina. Questa mattina, infatti, si è spento Dario Centonze.

Stimatissimo da colleghi e avvocati, oltre a ricoprire il ruolo di numero uno del tribunale della città toscana, è stato per molti anni Presidente della Corte di Assise e della Corte d,Assise e di Appello di Lecce.

Nel corso della sua carriera ha giudicato nei più importanti processi nella città di Lecce come quello dell’inchiesta “Maciste” per omicidi di mafia; oppure quello nei confronti di Don Cesare Lodeserto, nel 2008, passando per quello sull’omicidio di Fabrizio De Matteis, freddato nel 2005 davanti al bar Leopardi di Lecce.

Alla famiglia di Dario Centonze le più sentite condoglianze da parte della redazione di Leccenews24.it.