Lutto nella Diocesi Nardò-Gallipoli, si è spento Mons. Giuseppe Raho

Nella giornata di ieri, si è spento Giuseppe Raho, presbitero della Diocesi di Nardò-Gallipoli.

Nato a Copertino il 26 ottobre 1943, dopo la scuola media ha svolto gli studi liceali e il percorso filosofico-teologico presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. Dopo gli studi teologici ha conseguito la laurea in filosofia presso l’università cattolica di Milano.

Mons. Antonio Rosario Mennonna, Vescovo della Diocesi di Nardò, lo ha ordinato diacono 22 dicembre 1968 e poi presbitero il 29 giugno del 1969.

Appena ordinato, il Vescovo lo ha inviato ad Alliste come Vicario parrocchiale nella Parrocchia della Trasfigurazione di Gesù Cristo, fino al 1975 quando fu nominato Parroco della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Nardò. Nello stesso anno è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale scolastica e Assistente diocesano del Movimento Ecclesiale di impegno Culturale.

Nel 1984 è stato nominato membro della Commissione diocesana per le graduatorie IRC e nel 2006 Vicario foraneo della Forania di “S. Gregorio Armeno” e Membro del Consiglio presbiterale diocesano. Nel 2014 ha assunto l’impegno di Incaricato diocesano per il Catecumenato. Raggiunti i limiti di età, nel 2019 ha lasciato la guida della Comunità di Santa Maria degli Angeli a Nardò ed è stato nominato Collaboratore della Parrocchia della Beata Vergine Maria Addolorata di Copertino e Delegato diocesano per le Religiose fino al 2024.

La sua situazione di salute si è aggravata rapidamente nelle ultime settimane. Per questo è stato costretto a un ricovero presso l’Ospedale di Lecce dove ieri, giorno del suo ottantaduesimo compleanno, si è addormentato serenamente rendendo la sua anima al Buon Pastore.

Da oggia, lunedì 27 ottobre, la salma sosterà presso la chiesa di San Giuseppe Patriarca a Copertino. Alle 15.00 verrà traslata nella Parrocchia Santa Maria ad Nives a Copertino dove alle 16.00 il Vescovo Mons. Fernando Filograna presiederà la Messa Esequiale.