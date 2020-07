Mostra-Mercato dell’artigianato: l’evento di Parabita per le “maestranze” locali

Torna per la seconda edizione la Mostra-Mercato dell’artigianato locale a Parabita, che farà compagnia per buona parte della seconda metà dell’estate. A partire dal 31 luglio e fino al 13 settembre l’ex Convento dei Domenicani ospiterà la Mostra-mercato per sostenere il lavoro degli artigiani locali.

Ogni giorno per tutto il mese di agosto sarà possibile trovare la mostra nell’edificio di via Fratelli de Jatta dalle 19:00 alle 22:00, mentre a settembre i giorni di apertura saranno ridotti a giovedì, venerdì e sabato, sempre allo stesso orario.

A promuovere l’evento è la sezione locale di Confartigianato Imprese Lecce, con il patrocinio del Comune di Parabita. Sul bellissimo sfondo dell’ex Convento dei Domenicani, gli artigiani locali potranno esporre le proprie opere, una vera e propria vetrina delle maestranze locali.