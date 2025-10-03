A Nardò il “Motorday 2025”, l’evento per promuovere la guida sicura e consapevole

L’Asd Moto Club Nardò, Con il Patrocinio del Comune di Nardò – Consigliere Delegato allo Spettacolo, Commercio e Attività Produttive, organizza il ‘Motorday 2025′.

Un evento che coinvolge tutti gli automobilisti e tutti i motociclisti , appassionati del settore.

L’evento ha lo scopo di promuovere la guida sicura e consapevole, con un naturale scambio di idee tra tutte le categorie che su strada impegnano gran parte del loro tempo, sia per passione che per diletto oppure gli agonisti che svolgono le attività Federali organizzate da Fmi

L’iniziativa si svolgerà sabato 4 ottobre presso l’Area Mercatale di Nardò, in Zona 167, con eventi e intrattenimento per bambini a cura de “La terra per i piccoli A.P.S.”, Food Track, Beverage, Dj set ed il concerto degli “Accasaccio”. Sarà anche messo a disposizione anche un simulatore di guida.

Registrazione dalle h15:30, Inizio evento alle h18:00.

Per ricevere informazioni, oppure per contatti relativi a gruppi organizzati e Motoclub, potete contattare il Motoclub Nardò sulle pagine social