Vanno dal Giudice di Pace e parcheggiano sul passaggio pedonale. Vigili Urbani di Squinzano multati dai colleghi di Lecce

È accaduto pochi giorni fa, il 24 settembre, in Via Po. A rendere noto quanto accaduto l’Associazione lo “Sportello dei Diritti”.

Non essersi resi conto che la zona fosse vietata, l’eccessiva fretta, a volte anche l’azzardo e la speranza di farla franca e non essere scoperti… sono tante, tantissime le motivazioni per cui gli automobilisti, almeno una volta nella loro carriera di driver, hanno preso una multa. A volte si ammette l’errore, altre, nonostante si abbia torto ci si aggrappa a una serie di alibi, altre si invoca elasticità da parte degli operatori che quella contravvenzione l’hanno elevata e così via.

Capita, però, che a volte sia proprio chi è tenuto a controllare la regolare circolazione del traffico che quelle regole del Codice non le rispetti, facendo sostare l’autovettura, tra l’altro “sponsorizzata”, in una zona dove il parcheggio è vietato.

È accaduto a Lecce, dove, la Polizia Locale del capoluogo a multato i colleghi di Squinzano.

L’episodio, reso noto dall’Associazione “Sportello dei Diritti”, è accaduto nella “Capitale del Barocco”, il 24 settembre in Via Po. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale locale, infatti, non ci hanno pensato due volte a sanzionare un’auto parcheggiata sul passaggio pedonale dai colleghi del Comune di Squinzano, recatisi a Lecce, presso la sede del Giudice di Pace, per comparire in qualità di delegati della loro città per difendersi in un giudizio avverso un verbale Codice della Strada.

Nessun favoritismo, quindi, nei confronti della categoria professionale.

La foto del preavviso di multa sul parabrezza dei Vigili è stata immortalata da un automobilista.

“L’episodio in questione – evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” – la dice lunga sul clima che si continua a respirare nel capoluogo salentino in merito alla tolleranza zero per le violazioni al Codice della Strada.