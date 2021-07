Viaggio in 3D tra i monumenti di Carpignano e Serrano, inaugurato il museo virtuale

Si è tenuta ieri sera, 3 luglio, la presentazione alla comunità del “Museo virtuale del comune di Carpignano”, con una proiezione su maxischermo dei video, delle foto e del virtual tour a 360°. A partire dal 3 luglio sarà possibile accedere, dal sito istituzionale del Comune di Carpignano Salentino, alla sezione dedicata al Museo virtuale, descrizione e foto di ogni monumento che può essere esplorato.

Risalgono alla precedente amministrazione comunale i rilievi laser nell’ambito di un vecchio progetto del 2012 per la realizzazione del “Museo “palazzo Ducale Ghezzi” – eco-museo della natura, della cultura, della storia dell’arte e delle tradizioni”, finanziato con risorse FESR 2007-2013. «Materiale – spiega il sindaco di Carpignano Mario Bruno Caputo – realizzato dalle passate amministrazioni a cui va il mio riconoscimento e la gratitudine di tutti, ma che di fatto non era mai stato usato, che ha permesso, oltre al riordino e alla “musealizzazione”, di realizzare un museo virtuale, con cui è possibile collegarsi ad internet, da ogni parte del mondo, e fare un viaggio gratuito in 3D, tra le bellezze, i monumenti e la storia di Carpignano e Serrano».

Grazie al virtual tour, con una simulazione tridimensionale, l’utente è libero di muoversi a proprio piacimento, visitando nel dettaglio per esempio la Cripta bizantina di “Santa Cristina” o il Frantoio ipogeo o la torre colombaia o la cripta del Santuario e la chiesa di “Maria SS della Grotta”, la Chiesa di “Santa Marina” in località Stigliano e persino immaginare di camminare nel centro storico.

La scelta del 3 luglio non è casuale: tradizionalmente, infatti, è un giorno di festa per le celebrazioni in onore della Madonna della Grotta. Nel rispetto della normativa anti covid non ci sono stati festeggiamenti, ma una cerimonia laica e civile per la presentazione del video del museo virtuale, con delle luminarie simbolo in Piazza Duca d’Aosta ed alle 18,30 un primo concerto bandistico e poi altre città di Conversano.

Al taglio del nastro, di sabato 3 luglio, hanno preso parte Loredana Capone, Presidente consiglio Regione Puglia; Roberto Casaluci, presidente Unione Comuni Grecìa Salentina; Luigi Chiriatti, direttore artistico della Notte della Taranta e Luigi De Luca direttore del Polo Biblio-Museale del Salento, il Sindaco di Carpignano Mario Bruno Caputo e l’assessore alla Cultura Salvatore Rizzello.